Miklós János 1950-ben született Székesfehérváron. Szüleivel a rendházban laktak, akik itt kaptak gondnoki állást. Elmondása szerint, már az óvodában maga készítette a játékait, természetesen agyagból. Kerek dolgokat formázott meg, többnyire gyümölcsök készültek. Ahogy teltek az évek, a játékok is változtak, attól függően, éppen mihez volt kedve. A lovak és a katonák, mint minden kisfiú repertoárjában, az övében is szerepeltek. Azt mondja, akkor még nem volt ennyi féle gyerekjáték, mint manapság, bár én azt gondolom, a művész a mai lehetőségek mellett is az agyag után nyúlna.

A kerámiával már felnőttként ismerkedett meg, de az alkotás pici kora óta vele volt. Nem is emlékszik olyan időszakra, amikor mással foglalkozott volna. A rajzzal és a plasztikával is próbálkozott, de a kerámia lett a valódi szerelem. A kerámia szobrászatban, kerámiával alkotott grafikában és festészetben találta meg a saját művészetét.

A család idővel kertes házba költözött, ahol már maga “bányászta” a nyersanyagot az udvaron és az útfelújítások mentén. Iskolás évei alatt

rajzolt is. Az anatómia nagyon érdekelte. Ma is azt tartja, enélkül az ismeret nélkül nem lehet élethűen sem lerajzolni, sem megalkotni egy tökéletes mozdulatot. Az izmok játéka és annak anatómiai lekövetése teszi lehetővé, hogy az alkotás is tökéletes legyen.