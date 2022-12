A Sóstó Látogatóközpont előtt találkoztak 2022. december 31-én, szombaton reggel a szilveszteri ökotúra résztvevői – családok, baráti társaságok egyaránt -, hogy az év utolsó napját méltóképpen alapozzák meg. Nem csak az ünnepi alkalom tette rendhagyóvá ezt az alkalmat, de maga az összegyűlt társaság is igencsak az volt. Volt, aki dudát, más szilveszteri kiegészítőket hozott, ám hamar kiderült, hogy a hátizsákok mélyén, itt-ott némi bejgli és szaloncukor is lapult. Krainhoffer Andrea forralt borral és teával kínálta a résztvevőket, majd vidám túravezetésével indulhatott útnak a társaság. Laza, kellemes kétórás séta közben ismerhették meg az érdeklődők – székesfehérváriak, vidékiek és budapestiek egyaránt – a Sóstó különleges történetét, élővilágát, valamint az elmúlt hetekben felépített újdonságokat és természetesen a legvégén a 30 méteres kilátó szépségeit.

Többen már sokadszorra vettek részt a Sóstó Látogatóközpont túráján, így nem csoda, hogy volt, aki e séták szinte állandó résztvevőjét, Gizi nénit hiányolta. – Reméljük, jól van és innen is üzenjük neki: boldog új évet! – mondták a résztvevők és a túravezető is. Egy nagy kört tett a népes és színes csapat a Sóstó északi tava körül, ahol egy új érdekesség – a vöcsök les - és egy új játék is várta a túrázókat. A gyerekeket játékokkal, a felnőtteket elgondolkodtató szilveszteri feladatokkal örvendeztette meg Andrea. Akinek pedig volt még ereje, a séta végén fellépcsőzhetett a 30 méteres kilátóba – ahol 162 lépcsőfokot számolhattunk meg -, s amely felett még egy 20 méteres adóvevő is kapaszkodik az ég felé. Ám a jó hír, hogy noha vezetett túrában 2023. január elsején ugyan nem, de önállóan bárki bármikor megteheti ezt az időseknek, gyerekeknek egyaránt teljesíthető Sóstó kört. Vezetett túrákért pedig érdemes felkeresni a Sóstó Látogatóközpont közösségi oldalát.