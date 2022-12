2018-ban elevenítette fel a regölés szokását a Sukorói Hagyományőrző Egyesület. Tagjaik alaposan kikérdezték az öregeket, hogy megtudják, a hetven évvel korábbiak hogyan is regöltek a faluban.

- Akiknél megállnak, megáldanak, hogy szerencsés és lencsés legyen az új éve. Idén kicsit próbáljuk fiatalítani a korosztályt, igyekszünk a településen a fiatal legényeket is bevonni, hiszen működésünk legfontosabb lényege továbbadni a hagyományokat – árulta el a feol.hu-nak az egyesület vezetője. Varga Edit hozzátette: régen a helyi öregeket és elöljárókat látogatták meg, ezért így lesz ez most is.

December 30-án, pénteken 15.30-kor találkoznak a subások a termelői piacon, majd útnak indulnak, Sukoró utcáin, hogy a lakosság ismét átélhesse a regölést, és meghallgathassa az év végéhez kapcsolódó dalokat, jókívánságokat. Kolompos, botos, láncos, csengettyűs, subákba öltözött csapatra számíthatunk ezúttal is, akik hangoskodásukkal űzik el az esztendő minden kellemetlenségét. Az érdeklődők a regölőkkel tarthatnak, akik 16 órakor indulnak útnak és 19 órakor végeznek.