Ha mosolyogsz, a világ visszamosolyog rád - mondják. Dombóvári Csaba és Zalka György ennek szellemében éli az életét. Céljuk, hogy vidámabbá varázsolják a környezetüket, melyhez nem csak a busz egyénre szabott berendezése, az otthonos légkör tartozik. A már jó ismerősként üdvözölt utasok életét is szeretnék mosollyal megfűszerezni. Olyan náluk nem fordulhat elő, hogy valaki jó kedvvel szállt fel, majd búbánatosan szállt le. Így azért a munka is kellemesebb.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

A Szedreskerti buszfordulóban már messziről üdvözölnek, kedvesen invitálnak minket fotós kollégámmal együtt az épp parkoló 14-es járatra. Olyan, mintha vendégségbe érkeznénk, a közvetlen sofőrpáros egyből hellyel kínál, majd lelkesen mesélni kezd. A háttérben vidám, mulatós muzsika szól, a plüssjárat ötletgazdája, Zalka György jókedvűen válaszol kérdéseimre, körülöttünk plüssök, mikulások.

- A családokban a plüss csak gyűlik, gyűlik, gyűlik. Mi már egy nagy zsáknyit őrizgettünk otthon, és kidobni semmiképp sem akartuk. Innen jött az ötlet, hogy kimossuk őket, és az egyik felét elvisszük az anyaotthonba, a másikat pedig elhozom a munkába. Az első ülés roskadásig megtelt velük – meséli György, a fehérvári látképhez már szervesen hozzátartozó fekete cowboy-kalapjában, amire még később kitérek. Mint mesélte, a gyerekek örömmel túrták szét a plüsshalmot, mikor meghallották, a kiválasztottat bizony hazavihetik. Volt olyan kicsi, akinek olyan nehéz volt döntésre jutni, melyik legyen az igazi, hogy el is fáradt a válogatásban. Leült melléjük, úgy forgatta őket.

Mint fogalmaz, ő kevés olyan járatot visz, ahol kisgyermekek vagy családok az utasok, ezért Dombóvári Csaba kollégája, a 10-es járattal, lelkes önkéntesként bekapcsolódott az „akcióba”. Innentől ő veszi át a szót: - Egy kisfiú azóta még egy egész szatyornyi plüsst hozott nekem, ma délután el fogom ajándékozni – mondja, majd hozzáteszi, az eredeti Facebook-poszt alatt, ahol először jelent meg az egyik plüssmaci, és amit egy édesanya posztolt ki, rengeteg pozitív üzenetet kaptak. Felajánlás is már több van, a plüssjáratok tehát tovább közlekednek. Ezt Csaba még megspékeli egy mikulás-járattal is, ugyanis vele mától Mikulásnak öltözve találkozhatunk. Az „egyenruhája” már bevetésre vár! Itt kell megemlítenünk az ihletadó, másik Mikulást is, Both Attilát, aki vélhetően idén is felölti majd a teljes alakos jelmezét.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

S ha már ruha, ezen a ponton térjünk még vissza egy pillanatra az ominózus western-kalapra, amit én még gyalogosként, autóban ülve is rendszeresen kiszúrok, és ami ugyancsak teret ad a sofőr vidám egyéniségének. - Már régóta vágytam egy ilyen kalapra, a fiam ismerőse Kanadából küldött egy hasonlót. Ez, amit most viselek egy könnyebb anyagból készült darab, azt csak a téli mínuszokban hordom – magyarázza György.

Végül szóba került az is, amivel kezdtük is. Hogy milyen fontos is lenne, hogy oda-vissza (nem csak az útvonalra gondolunk) kellemes hangulatú legyen az utazás. Szóba kerül, hogy akár hozzánk, a szerkesztőségbe is leginkább csak a panaszok futnak be a sofőrökkel, buszjáratokkal kapcsolatban, amik hol jogosak, hol nem. A pozitív, reméljük másokat is ösztönző példák mellett sem szabad elmennünk. Én egyet tudok: boldogabb vagyok a velük való találkozás után, és ezzel biztosan nem vagyok egyedül.