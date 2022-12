Amint azt a rajtnál megírtuk, az egyik gyorsétterem parkolójából indult útjára a különleges karaván 11.40 tájékán. A Mikulásnak, Télanyónak, krampusznak vagy egyszerűen "csak" díszbe öltözött motorosok több turnusban érkeztek a megyeszékhely egyes állomásaira. Az útvonalat az esemény régebbi résztvevői jól ismerhetik: a kétkerekű felvonulók megfordultak a maroshegyi körforgalomnál, elhaladtak az uszoda és a bíróság előtt, "zsinnyegtettek" a Mátyás király körúton és a plázánál, végigvonultak a Széna téren, de az öreghegyieknek, azon belül a Pozsonyi utcaiaknak és a Köfém lakótelepen élőknek is kedveskedtek egy kis gázfröccsel. Olykor-olykor pedig cukorka, szaloncukor is landolt a gyermekek és a régebb óta fiatalok kezében, lába előtt.

Fotós: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

– Ez a létszám nagyjából megegyezik a tavalyival – mondta lapunknak a végállomáson körbenézve Csákberényi Nagy András. Majd hozzátette, reméli, jövőre azért többen lesznek. Akkor a tervek szerint már rendőrségi felvezetéssel vonulnak; ezúttal a polgárőrök segítették a balesetmentes haladást.

Pár csepp eső, 0 Celsius-fok közeli hideg, nedves aszfalt – ilyen körülmények között indultak útnak a beöltözött motorosok, akik ráadásul sok esetben a forgalmat is akadályozták, kisebb dugókat kialakítva. Az emberek arcán mégis mosoly ült – mind a résztvevői, mind a "befogadó" oldalon –, hiszen a látvány mellett a boldog fogvillantások és a gyakori integetések, ujjongó kiabálások is melegséggel töltötték el az utcára kimerészkedők lelkét. Arról nem beszélve, hogy ez egy jótékonysági megmozdulás volt: a Viktória Rehabilitációs Központ számára gyűjtöttek a szervezők. Az összeg pedig már ismert: a helyszínen összegyűlt 101 ezer 550 forintból lepedőket és tisztálkodási szereket vásárolnak Csákberényi Nagy Andrásék. Aki esetleg lemaradt erről a lehetőségről, de támogatná az otthont, tárgyi adományokkal is megteheti – tudtuk meg a szervezőtől –, egészen december 7-ig, a központban.

Fotós: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

A motorosok a 12.45 órai fehérvári finist követően a Tüzér utcai gyermekotthon érintésével Szabadbattyánba indultak, hogy ott is tiszteletüket tegyék.