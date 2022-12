A bemutató kapcsán Csete Gábor, a városgondnokság természetvédelmi vezetője elmondta, a Vad vasárnap rendezvénysorozat nyáron indult útnak, minden vasárnap 10 és 12 óra között várják az érdeklődőket a Sóstó Vadvédelmi Központban a szakmai és állatvédelmi programon.

– Testközelből megfigyelhetőek az állatok, látványetetéseket tartunk, látványkezeléseket végzünk, amit a téli időszakban madárgyűrűzéssel is kiegészítünk. Minden korosztálynak, családoknak is ajánljuk a programot. A környezeti neveléssel felhívhatjuk a figyelmet arra, hogyan vigyázhatunk ezekre az állatokra és az ő élőhelyeikre. Védett és fokozottan védett állatokkal, emlősökkel, madarakkal, hüllőkkel is foglalkozunk, akik közül sokan a központban, a lehető legjobb körülmények között találták meg új otthonukat. A legfőbb célunk azonban a gyógyítás, és azt gondolom, az idei év megmutatta, hogy jó irányba tartunk – összegezte a központ munkáját és célkitűzéseit Csete Gábor.