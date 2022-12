Az adventi ráhangolódás közepette egy igazán fehérvári alkotással találkozhatunk az éterben az elkövetkezendő napokban. Bokányi Zsolt zenész és rádiós műsorvezető két télapós dalt is bemutatott közönségének: a Rock and roll télapó és a Száncsengő Boogie gyerekeket, felnőtteket egyaránt hangulatba hoz.

Forrás: Bokányi Zsolt

- Alapvetően „fázom” a karácsonyi daloktól, de most úgy gondoltam, két üdítő kivételt hozok a hallgatóságnak – mondta a feol.hu-nak Boka. A zenész a Száncsengő Boogie dalt Menyhárt Mihállyal - aki többek közt az End of Paradise heavy metal zenekar tagja - készítette, a Rock and roll télapó pedig – mint kiderült -, valós gyermekorri élményen alapul.

- A gyermekkori télapós álom keveredett bennem már akkor is a rock and roll szeretetével, s hát ez lett belőle mostanra – árulta el a zenész: „Ősz szakállán megcsillant a havas téli táj, de mögötte a két rénszarvas rock and roll táncot jár az éjben… Valamikor nagyon régen, ébredés után, rádöbbentem, hogy álom volt az éjjeli mikulás…” – áll a dalban is. Boka számára mindkét dal megírásakor az volt fontos, hogy ne legyen kommersz, mégis ott legyen benne minden, ami rock and roll és boogie, és persze minden, ami ünnepi: száncsengő, gyertya, hófehér táj és jeges szél. S hát milyen is lenne egy télapó a rock and roll zenész fejében? Egy menő mikulás, aki belőtte séróját és természetesen fogott egy rock gitárt… A többit nem elképzelni, hanem meghallgatni kell.