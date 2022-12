A szilveszteri asztalon már ebédidőben is érdemes emlékezetes finomságokat tálalni a családnak. Íme, egy tipp, amelyre még jövő december 31-én is emlékezik az ember: a bőrös karaj elkészítése könnyebb, mint gondolnánk! Vegyünk egy nagy darab karajt – melyet a kedves hentes kicsontozott előtte -, s előző este (vagy reggel) pácolunk be: olajban, fokhagymával, vöröshagymával, borssal. Miután jól megfürdött a pácban, jó alaposan besózzuk, majd beirdaljuk a bőrös tetejét. Nem vágjuk be a húsig, csak magát a később ropogósra sült bőrkét! Másfél órát pároljuk tepsiben, majd levesszük a fóliát, s grill funkcióra állítjuk a sütőt és 220 fokon megpirítjuk a húst. Közben – nagyjából fél órán keresztül – időnként jól meglocsoljuk a húst a saját szaftjával. Frissen sült burgonyával, savanyúsággal tálaljuk! Boldog új évet mindenkinek!

Fotós: S. Töttő Rita / FMH