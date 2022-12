A délelőtti mise után úgy szervezték a programot a faluban, hogy ha sokan együtt vannak egyébként is, akkor a templomi vasárnapi mise után, és az adventi harmadik gyertya meggyújtásakor még maradjanak együtt az emberek. Idősebbek, fiatalok, gyermekek, lányok, asszonyok, férfiak közösen elsétáltak az önkormányzathoz, ahol a több méteres fa állt. Mindenki kezéből két-három csillogó dísz, egy- egy gömb, vagy színes, érdekes, különleges ünnepi figura került az ágakra. Gyorsan szépült az eddig magányosan álló fa, így lett belőle a karácsonyt, a szeretet is jelképző fenyő. Aki erre jár a következő napokban, és persze karácsonykor is, immáron nem csak a szépet, és a csodát láthatja majd, hanem érezheti azt is, hogy ez az összetartozást is jelenti.