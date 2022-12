Az eset tőlünk messze, a Babbs Mill-tavon, az angliai Solihullban történt, amiről a Sky News számolt be. A mesterséges tó jege nem bírta el a rámerészkedők súlyát és beszakadt alattuk. Mint kiderült, a gyerekek nem élték túl a balesetet.

Tavak viszont nem csak a ködös Albionban léteznek. Ilyen tragédia bárhol előfordulhat. Nálunk is. A figyelmeztető táblák mindenhol kint vannak, ahol számítani lehet, hogy lesznek, akik nem mérik fel a veszélyt.

A Velencei-tónál is telente alig várják, hogy a jégvastagság elérje a biztonságos mértéket. Itt minden évben jégpályákat jelölnek ki. Ettől még a tó többi része veszélyes. Csak és kizárólag a kijelölt helyeken mehetünk a jégre. A Velencei-tó jege jelenleg még nem alkalmas a csúszkálásra, így arra nem szabad rámenni. Az életünk a tét.

Fehérvár hiába rendelkezik több tóval is, egyik sem alkalmas arra, hogy a jegére merészkedjünk.

A tél elején a tavak köré legalább 6-8 táblát is kitesznek a városgondnokság emberei a főbb közlekedési vonalakra. Fehérváron egyetlen egy tavon sem jelölnek ki korcsolyapályát. “ A jégre lépni tilos és életveszélyes” táblák nem véletlenül kerülnek ki.

Bozai István, Székesfehérvár Városgondnokságának ügyvezetője magyarázta el nekünk, miért nem alkalmas egyik tó sem a téli sportokra:

– Mindegyiken átfolyó víz van. Van egy állandó vízáramlás, amitől teljesen változó a jégvastagság. A víz felszíne nem képes rendesen megfagyni. Hiába mérnénk egy-egy pontján a tónak a jég vastagságát, ha onnan pár méterre már teljesen más a jég megvastagodása. Így nem biztonságos a korcsolyázás a fehérvári tavakon, ezért nem is engedélyezzük.

Most még nincs egyik tó sem befagyva. Legalább egy hétig tartó mínusz 4-5 fokos hideg kell ahhoz, hogy már befagyottnak látszódjon a víz felszíne. Az egy-két napos mínuszok még nem elegendőek a vizek felszínének jegesedésére.

– Próbálkozók mindig vannak – mondja az ügyvezető.

– Természetesen látjuk. Ebből nagyon komoly tragédia is lehet. Ezeknek a tavaknak a mélysége helyenként bőven meghaladja a két métert, amíg a szélén lehet, hogy csak 40-50 centiméter. Azért vannak olyan pontok – főleg a csónakázó tó medrének kotrása után – olyan mélységek, amik veszélyesek.

Bár nem is kell, hogy olyan mély legyen a víz. Egy sekélyebb részen is – ha jég alá bukik – ott már nehéz megtalálni azt a pontot, ahol ki tud jönni. Akár egy méteres vízbe is bele lehet fulladni, mert nem lehet felállni. Egy 4-5 centiméter vastag jeget kézzel már nem tudunk alulról áttörni.

A városgondnokság emberei azt kérik, ha bárki azt látja, hogy a tiltó tábla ellenére, mások a jégre merészkednek, figyelmeztessék az illetőt, másrészről azonnal értesítsék a hatóságokat, hogy a rendőrök figyelmeztetni tudják az illegálisan jégen tartózkodókat.

A befagyott víz nagy csábítás egy kis csúszkálásra. Ne vegyük félvállról a figyelmeztetéseket!