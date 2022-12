Beszélgetésünket az teszi aktuálissá, hogy december 3-án van a fogyatékos emberek világnapja. Miként viszonyulnak az egészségesek fogyatékossággal élő honfitársaikhoz?

– Sokat javult a helyzet – állítja Pfaff Gellért, a Napraforgók Háza vezetője. – Akik nyitottabbak, a korábbinál sokkal több információhoz jutnak, és emiatt sokkal jobban el tudják fogadni, le tudják reagálni azokat a helyzeteket, amikor kapcsolatba kerülnek egy fogyatékkal élővel. Az ilyen világnapok is segítenek ebben, akár azzal, hogy megemlítik a televízió­ban, rádióban, írnak róla az újságok. Itt élnek közöttünk ezek a szeretni való emberek, akiknek nem a sajnálatunkra van szükségük, de még csak nem is kifejezetten a segítségünkre szorulnak.

Feltételezem, a szülőkkel is foglalkozni kell, hiszen nem könnyű a helyzetük.

– A szülőkkel gyakran nehéz a dolgunk, mert ők hosszú ideje benne élnek egy ilyen kapcsolatban. Fogyatékkal élő gyermekükkel járják az intézményeket, az orvosi ellátás, a szociális terület rendszerét. Sok szülőben alapból él egy hétköznapokban jelen lévő frusztráció. Mi itt az intézményben ezért a szülők lelkével is törődünk. Megkérdezzük, hogy vannak, mi történik velük. Valljuk be, azok, akik fogyatékos gyermeket nevelnek, sokszor kiszorulnak az életből, abból a közegből, amit mi normálisnak nevezünk. Képzeljük el a feladatot: egy mozgásában korlátozott, értelmi fogyatékos gyermeket derékfájósan, már minden ízület megroppanása mellett kiemelni, beemelni, feltolni, otthagyni, vinni gyógytornára, ide vagy oda, ahol sokszor csak olyanokkal találkozik, mint ő. Fáradtakkal, frusztráltakkal, elkeseredettekkel. Ebből a helyzetből ezeket a szülőket csak úgy lehet kimozdítani, ha tele van a szívünk egy óriási szeretetcsomaggal és azt át is tudjuk adni. Azt tapasztalom, nagyon nagy szükségük van arra, hogy valaki meglássa bennük az embert, a nőt, az anyát, a házastársat. Amíg a magyar társadalom a fogyatékosok irányába nagyon sokat tudott nyitni, még meg kell találni az utat az olyan szülők felé, akik fogyatékkal élő gyermeküket gondozzák, nevelik.

Ha egy családban fogyatékos fiatalt, vagy felnőttet gondoznak, az még mindig egyenlő a szegénység vállalásával?

– Ez is nagyon változó, mindenesetre tény, hogy nem nagyon lehet „szárnyalni” egy ilyen helyzetben. Ismerek olyan családot, akik nagyon súlyos fogyatékkal élő kislányt nevelnek, aki kerekes­székhez kötött és erőteljesen értelmi fogyatékos. Mind­emel­lett az anyuka és az apuka a szakmájában komoly sikereket tudott elérni, miközben mindenhová magukkal viszik a gyermeküket. Sajnos azokat a családokat, akik korábban is nehéz körülmények között éltek, egy ilyen helyzet még lejjebb taszítja…

Megfelelőnek tartja azt a támogatást, amire ma az állam képes?

– Sok esetben az emberek alapállása az, hogy semmi sem elég. A szocializmus maga után hagyott egy felfogást, hogy majd az állam gondoskodik mindenkiről. Ez már akkor sem volt igaz, de jól hangzott. Nagyon sokféle támogatást ad ma az állam, adnak az önkormányzatok, az egyházi és civil szervezetek, egyesületek. Szülői képesség válogatja, hogy van, aki végigmegy a folyamaton, utána- olvas, érdeklődik a lehetőségekről, van, aki nem. De azt is látom, az ellátórendszerek nincsenek összekötve, az információk gyakran nem jutnak el a megfelelő helyre. És persze sokan úgy gondolják, nem kérnek, mert úgysem kapnak, és ez hiba.

Ők egymással miként viselkednek? Hogyan reagálják le társuk fogyatékosságát?

– Alapvetően óriási szeretettel vannak egymás iránt. Természetesen előfordul, hogy bizonyos fogyatékkal élő egy másik fogyatékosságára érzékenyebb. Vannak, akik nagyon érzékenyek a hangokra, nehezen tolerálják, ha valaki beszédkényszeres autista, vagy úgy kommunikál, hogy sikongat, felnevet, hangokat utánoz. Nagyon sokat segít nekünk, amikor látjuk, milyen óriási szeretettel tudják elfogadni egymást még akkor is, ha esetleg valamilyen ellentét támad közöttük. Reggel megölelik, megpuszilják egymást, ha valakinek baja van, azonnal vigasztalják a másikat.

Mennyire vannak tudatában saját fogyatékosságuknak?

– Ez a szülőn múlik. Ha elfogadta, hogy a gyermeke milyen helyzetben éli le az életét és nem kétévesnek látja őt húsz-, harminc- vagy negyvenévesen, az segíti, hogy a gyermek megértse, valami nincs rendben vele, problémái vannak bizonyos területen. És akkor megérti azt is, miért van nálunk. De ha a szülő nem tudja elfogadni, hogy a gyermeke fogyatékkal élő, nem tudja és nem is akarja feldolgozni ezt a traumát, nem veszi fel a kapcsolatot azokkal az alapítványokkal, szervezetekkel, amelyek támogatnák őt, akkor a gyermeke – aki harminc-, negyvenéves is lehet – nem érti, mi történik vele. Nem tudja, miért jár speciális iskolába, logopédushoz vagy más szakemberhez.

Kevesen gondolnak arra, hogy az értelmi fogyatékos is lehet szerelmes, lehetnek vágyai, úgy, mint bármelyikünknek. Ezt miként tudják kezelni itt az otthonban?

– Igen, időnként szerelmesek lesznek egymásba vagy egy színészbe, akit a tévében látnak. A fiúk fényképeket hoznak, hogy van menyasszonyuk és holnap lesz az esküvő, aztán jönnek a lányok is hozzám azzal, hogy nem hívnak meg az esküvőjükre, de aztán mégis meghívnak. Talán úgy tűnik, ez csak egy gyermeki játék, de komoly érzelmek vannak mögötte, amit tisztelnünk kell.