szitárt, ezt a hosszú, húros, pengetős hangszert leginkább az indiai zenéhez kötjük, és ugyan valóban Indiából származik, ám egyedi hangja nagyon is sokféle zenei stílushoz illik. Ezt megerősítette a székesfehérvári Garuda központban tartott intim hangulatú koncert, amelyen magyar népdalok is elhangzottak a szitár csodás hangja által kísérve. Köszönhető volt ez Tóth Szabolcs szitárművésznek, aki több évtizeddel ezelőtt köteleződött el a hangszer mellett, mestereként pedig India világhírű szitárművészét, Pandit Rajeev Janardant tarthatja számon. Szabolcs, vagyis Szabi azóta számos előadóval, köztük szintén világhírűekkel lépett fel, harmincnál több lemezen játszott és sok egyéb érdeme mellett a budapesti Amrita Sher-Gil Indiai Kulturális Központ szitártanára. Társa szombaton az erdélyi származású Fodor Réka volt, aki csodás énekhangját szintén több zenei formációban kamatoztatja, és ugyancsak a világ számos országában járt már fellépni. Réka az éneklés mellett ritmushangszereken is játszik, a fehérvári koncertre az udut hozta magával.

A két művész bő egy órára segített kiszakadni a szorgos, dolgos hétköznapokból – a meditatív koncertnek köszönhetően szinte megújulva térhettünk haza. Réka és Szabi nagyon közvetlenek voltak, és a programot interaktívvá téve még magyar népdalok éneklésére is rávették a közönséget. Mint kiderült, Indiában ebben semmi újdonság nincs, ott a nézők, hallgatók maguk is mindig próbálnak bekapcsolódni a koncertbe, értelmezik, követik a ritmust, teljesen bevonódnak.

Mindkét művész hisz a zene határokat, kultúrákat átívelő, lebontó erejében, így fellépéseiken is ezt képviselik. Körülbelül tíz éve koncerteznek együtt, a kapcsolódásra Szabi így emlékezett vissza:

– Meghívást kaptam Sepsiszentgyörgyre, ahol a koncert után helyi zenészekkel, énekesekkel beszélgettünk. Ott figyeltem fel arra, hogy az egyik lány milyen szépen improvizál, és mennyi érzelem jelenik meg a hangjában. Ő volt Réka, akivel aztán összetalálkoztunk Budapesten, hiszen akkor már ott élt. – Ez az egész annyira mágikus élmény volt, hogy Szabi rögtön meginvitált: üljünk le zenélni – vette át a szót Réka. – Én pedig mentem, muzsikáltunk, és ez azóta is tart. Számomra Szabi játéka jelentette az első indiai zenei élményt, és nagyon megérintett. Neki köszönhetem, hogy eljutottam Indiába az ő mesteréhez tanulni, amiért mindig hálás leszek.

Szabi számára alapvetés, hogy amit Indiában tanult, azt hazahozza magával, hogy minél többen átélhessék az élményt. Rékával együtt vallják: nincs olyan zenei műfaj, ami ne lenne összehozható, Afrikától kezdve Indián át Amerikáig. A zene az a nyelv, amivel sokkal többet tudunk kifejezni, mint szavakkal. Csupán az a kérdés, ki és milyen érzékkel nyúl a zenéhez. Így működhetnek a magyar népdalok is szitárkísérettel. Szabi úgy gondolja: ahogy beszélgetni leül bárkivel, aki szimpatikus számára és akivel van közös mondanivaló, ugyanúgy zenélni is szívesen zenél bárkivel, aki figyel rá és akinek van mondanivalója. Játszott például brazil, afrikai, urdu, koreai, angol, spanyol, olasz, japán zenészekkel. És mindannyiukkal megtalálta a közös hangot a zene ősi nyelvén keresztül, hiszen a muzsika az érzelmek hangján szólal meg.

Réka kifejezetten azért szeret Szabival zenélni, mert létrejön az a meghitt, bensőséges hangulat, ami nem szétválasztja, hanem összehozza a zenészt és a hallgatót. Fontos, hogy a közönség is vevő legyen erre az együttlétre. Ő például sokkal jobban kedveli a nagyszínpadi élmények helyett az ilyen, kis térben rendezett szerepléseket, hiszen itt semmi nem választja el a hallgatóságtól.

A szitár különlegessége is számít a hasonló alkalmakon, bár leginkább az az érdekes benne, hogyan szólal meg – mondta Szabi, aki szerint fontos, hogy a közönség érzelmileg vonódjon be. Az indiai zene segíti ezt, hiszen sok benne a hajlítás, ami gazdag érzelemkifejezésre ad alkalmat. Erre építették rá a hangszereket, így a szitárnak is az énekléshez hasonló a hangja. Ez a hangszer tulajdonképpen belépő ahhoz, hogy valami különleges történjen az emberek tudatában, szívében.