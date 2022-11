Szombaton 13:25 órakor adásba kerülő népszerű tévés program, az Ízőrzők helyi ételeket, nevezetességeket, az ott élő művészeket, kézműveseket, régi növénykultúrával foglalkozó őstermelőt mutat be. A műsor sokoldalú alkotói, Róka Ildikó és Móczár István 16 éve járják az országot, elsősorban a helyi jellegű gasztronómiára fókuszálnak, de érdeklik őket az ott élő különleges emberek és épített örökségük is. Megyénkben is nem egyszer forgattak, pár hónapja Úrhidára is eljutottak. Mint kiderült, ebben közeli rokoni szálaik is szerepet játszottak.

A helyi őshonosoknak és a Fehérvárról ide kiköltözőknek köszönhetően is lendületesen fejlődő, egyre jobban benépesedő 1013 éves községben szívesen fogadták a Duna TV stábját. A csatornán adásba kerülő műsorból kiderül majd, az úrhidaiak a lehetőséget felhasználva igyekeztek mindent megmutatni, amit az országnak tudni kell róluk és a faluról.

Előzetesen, ízelítőként ajánljuk azokat az ételeket, ami belefért az Ízőrzőkbe: a kenyérpogácsát, a tojásos halat, a kacsafertályt párolt káposztával és burgonyával, az úrhidai gombás csülköt nokedlivel és a csülkös lángost. Persze mindez nem jelenti azt, hogy Márton nap tájékán a libából készült finom sülteket és főzteket ne részesítenék előnyben Úrhidán egy jó pohár újbor kíséretében, hiszen régi szőlőkultúrájú vidékről van szó, amelynek a címerében a kard mellett ma is ott látható a szőlőfürt. Érdemes azt is tudni, hogy az említett ételek receptjeit is ismerteti az Ízőrző, ezek adás után felkerülnek majd a filmsorozat honlapjára.