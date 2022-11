„A szabolcsiak megküzdöttek mindazért, amijük van”



Ezúttal is helybélieket kérdeztünk arról, mit gondolnak településükről, miért szeretnek itt élni.



– Szeretem látni azt a fejlődést, megújulást, ami az utóbbi években bekövetkezett. Érzelmileg is kötődöm ide, hiszen vasutas vagyok, vasutas családban nőttem fel egy vasutas településen. – mondja Neikl Ferenc, aki a település értékei közül büszke a Hagyományok Házára, az azt körülvevő megújult parkra, a Szent Imre templomra.

Neikl Ferenc

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

Czöndör Mihályné tősgyökeres pusztaszabolcsi, gyermekkora óta itt él, felnőttként itt alapított családot.

– Amikor hazaérkezünk, bármelyik irányból is jövünk, látjuk a Szent Imre templom tornyát. Ilyenkor érzem, hogy haza érkeztem, itthon vagyok. Lehet, hogy nálunk nincs meg az a fény és csillogás, ami máshol megvan, de a pusztaszabolcsi emberek keményen megküzdöttek mindazért, amink van.

Czöndör Mihályné

Fotós: Nagy Zoltán Péter / FMH

Ábelné Pálfi Adrienn Veronika anyai és apai ágról is kötődik a városhoz, déd- és nagyszülei is itt éltek, innen származnak.

– Nagyon tetszik Pusztaszabolcsban, hogy mindenhez közel van. Elérhető és belátható közelségben van Budapest, Székesfehérvár és Dunaújváros is, a szomszédságunkban van a Velencei-tó, de elérhető közelségben van a Balaton is. Az utóbbi években a lehetőségekhez képest sokat fejlődött a város, nagy hangsúlyt fektetnek a meglévő terek karbantartására, újak kialakítására és hagyományaink ápolására.