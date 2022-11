A család emléke és öröksége ma is fontos a helybéliek számára. Polgárdi központjában, a városháza mellett áll Batthány Lajos egész alakos szobra, ami a Kárpát-medencében egyedülálló. Nagy Benedek szobrászművész alkotása tulajdonképpen mondhatni, egy jelképe a birtokos család és a település közös múltjának, így nem is meglepő, hogy ezt választották a városra legjellemzőbb épített örökségnek.

A település történetében a múltban is fontos szerepet játszott a szabadság, függetlenség. Polgárdi neve éppúgy kötődik a Rákóczi-szabadságharchoz, mint az 1848-1849-es forradalom és szabadságharchoz, vagy az 1956-os forradalomhoz.

Mint a történelem során számos településnek, Polgárdinak is meg kellett küzdenie a viszontagságokkal, a nehézségekkel. A lakosság viszont mindig felül tudott kerekedni ezeken az időszakokon és újult erővel voltak képesek tovább haladni. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy évekkel ezelőtt a település ismét a fejlődés útjára lépett, ma pedig már egy hangulatos, nyugodt, csendes, ugyanakkor kellően modern kisvárosban találja magát, aki átlépi a város határát.

Elsősorban a fiatalokat hívogatja a nemrég átadott pumpapálya

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A fejlődéshez viszont nagy előnyt és számos lehetőséget jelent Polgárdi remek elhelyezkedése is. A város alig 15 kilométerre található Székesfehérvártól, a Balatonhoz még kevesebbet, csupán 12 kilométert kell utazniuk a helybélieknek, a Velencei-tó is mindössze 25 kilométere fekszik Polgárditól, az autópálya közelsége pedig a fővárost is könnyen elérhetővé teszi. Ettől függetlenül a településen arra törekednek, hogy ne a kiváló elhelyezkedés legyen a legnagyobb vonzerő. Olyan fejlesztéseket igyekeznek megvalósítani, amelyek valamennyi korosztály számára még élhetőbb várossá teszik a települést. Szabadidős, sport, kulturális és közösségépítő programok és lehetőségek egyaránt a helyiek rendelkezésére állnak, és jelenleg is dolgoznak azon, hogy a kisgyermekes családok számára is még kedvezőbb lehetőségeket tudjanak nyújtani.

Építik a közösséget, megmozdítják a helyi fiatalokat

Bognár Béláné Fotós: Fehér Gábor / FMH

– Polgárdi egy dinamikusan fejlődő város. Óvónőként kifejezetten örülök, hogy épül az új óvodánk, ahol egy bölcsőde is helyet kap – kezdte sorolni Bognár Béláné Polgárdi előnyeit. Mint mondta, pontosan harminc éve él a településen, ami mára a szolgáltatásoknak és a lehetőségeknek köszönhetően egy élhető várossá nőtte ki magát.

Molnár István Fotós: Fehér Gábor / FMH

– Azért szeretem Polgárdit, mert 54 éves múlt köt ide – fogalmazott Molnár István, aki bár nem a város szülötte, mégis rengeteget dolgozott Polgárdiért. Nyugdíjas éveit megelőzően több épület felépítésében is fontos szerepet vállalt. Mint mondta, a több mint 40 éve, általa alapított asztalitenisz szakosztály a mai napig aktívan működik, ami a sport mellett közösségépítésről is szól.



Bujtár Bianka Fotós: Fehér Gábor / FMH



– Szem előtt tartják a polgárdi fiatalok érdekeit is, például a Polgárdi Nyári Fesztiválon is sok olyan program van, ami a fiataloknak szól. Szeretem, hogy a sokféle boltnak köszönhetően nem kell mindig Székesfehérvárra utaznunk. Nagyon jó a buszközlekedés, így könnyű azoknak is, akik más településen dolgoznak – mondta Bujtár Bianka.