Enying első írásos említését a dömösi prépostság birtokösszeírásában jegyezték 1138-ban, majd 1241-től királyi tulajdonban állt. Több birtokosa is volt az idők folyamán. Tulajdonolta a veszprémi püspök, a Rozgonyi család, a Batthyányak, az Ányos és a Török család, de még a Babócsaiak is.

A Török család birtokába királyi adományként került a XV. században. Mikor a fiatalkorú Török Bálint megörökli apja birtokait, az udvari tanács tiszttartót nevezne fölé biztosítékként, mivel déli birtokán, Nándorfehérvár alatt erősen fészkelődik a török. De gyámjai – köztük Szapolyai János erdélyi vajda, később magyar király – ezt megakadályozták.

Az Árpád-szobor a település szívében áll

1521-ben I. Szulejmán hatalmas sereggel megtámadta a várat és elfoglalta. Könnyű dolga volt, mivel senki nem volt „otthon”, aki megvédhette volna. Büntetésül a király Török Bálintot minden birtokától megfosztotta, így az enyingi területek is visszakerültek királyi tulajdonba. Az 1540-es évek végére a török Enyinget is megszállta és kirabolta, aminek következtében szinte teljesen elnéptelenedett. A település 1720-ban a Batthyá­nyak kezébe került, ettől az időszaktól Enying és az uradalom együtt fejlődtek. Mind a birtok, mind a település ekkor kezdte elnyerni azt a formáját, amit ma is ismerünk. Az 1800-as évek elejétől herceg Batthyány Fülöp jelentős átalakításokba és persze építkezésekbe kezdett. A településre leginkább jellemző épített örökséget, a Batthyány-­kastélyt kibővíttette, gazdatiszti és gazdasági épületeket is létesített. A klasszicista stílusú kastély köré fenséges angolparkot építtetett, amiből mára már csak részek maradtak meg, mint a Petőfi-park, más néven a Cifrakert. A katolikus templom építése is ezekben az időkben történt. Az előző kis templomot 1817-ben, hihetetlen, de egy földrengés rongálta meg. Az új templom építésének ötlete már korábbról, Batthyány Lajostól származott, amit végül fiának, Fülöpnek nagylelkű adománya segített megvalósítani.

A Batthyány Fülöp nevét viselő iskola története, történelme is izgalmas

Enying ma is álló református temploma 1789–92 között épült barokk stílusban. A település evangélikus templomát a 20. században, 1938-ban emelték.

A település 1867-től járási székhely. Nem véletlen a dátum. Egészen a kiegyezésig – a mára már Enyinggel majdnem teljesen összeépült – Balatonbozsok volt a járásszékhely. Balatonbozsok ugyancsak régi település, és abban az időben még Veszprém megyéhez tartozott Enyinggel együtt. Pred. Bosus néven említik először 1082-ben.

1435-ben már a Fejérvári egyház birtokolta. 1488-ban egytelkes nemesek lakták, akiknek csak egy teleknyi földjük volt, amit maguk és családjuk művelt. Talán csak az adómentesség különböztette meg őket a parasztoktól. A település birtokosa a Jankovich család volt és még néhány kisebb nemes. A balatonbozsoki emberek a szabadságharcból is kivették a részüket. Állítólag a Leshegy alatt várták Jellasics seregét. Az 1848-as adatok szerint négyszázan laktak a településen, és a földművelés mellett virágzott a takács céhmesterség, csattogtak a szövőszékek. A Budai postaút is a településen vezetett keresztül – amíg a dombóvári vasútvonal el nem készült –, ezen az útvonalon szállították a gabonát délről felfelé, Veszprémbe.

A balatoni turizmust még hírből sem ismerték, amikor Bozsokon már minden harmadik ház vendégfogadóként üzemelt. Az átutazók rendszeresen itt pihentek meg. A fogadók világa egészen az 1930-as évekig virágzott.

Az 1880-ra Veszprém és Dombóvár között megépült vasútvonal újabb lendületet adott a településeknek. Enyingen megépült az állomásépület, a század végére már posta, ­távíró hivatal és takarékpénztár is működött.