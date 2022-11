1. Éljenek a kiegészítők



A tv tartozékok közbenjárásával tényleg vadonatúj szintre emelhető a filmnézés, játszás vagy mondjuk zenehallgatás élménye. Az egyik legtöbbet keresett kiegészítő a dönthető, forgatható konzol, aminek segítségével nincs az a bedőlési szög, amit ne lehetne néhány mozdulattal megvalósítani. Első ránézésre elképzelhető, hogy ez a pozitívum nem tűnik annyira fajsúlyosnak, ám valójában rengeteget dobhat a hangulaton. Eleve látványos, tehát ténylegesen is hozzájárulhat a helyiség ellenállhatatlan atmoszférájához. Másrészt ki vitatná a praktikumát? Általa még a leglehetetlenebb pozíciók is befixálhatóak, ha éppen arra van igény. Szóval nem érdemes lebecsülni ezt, az amúgy kedvező áron beszerezhető, sokoldalú kelléket! Aztán egy univerzális távirányító sem árt, ha akad a közelben. Így pár gombnyomással levezényelhető a kütyük feletti kontroll. A fali tartó beszerzése szintén megfontolandó ötlet, lévén a közbenjárásával stílusosan rögzíthető a tévé. Arról nem is beszélve, hogy mennyi hely megtakarítható csupán azzal, hogy a falfelületben rejlő potenciál kiaknázásra kerül. És végül az is elvitathatatlan tény, hogy az ilyen módon bebiztosított látószög kényezteti a szemeket.



2. Nem mindegy a méret



Vannak területek, ahol a centiméterek mellékesek, de ez pont nem igaz a tévévásárlásra. A személyes kritériumok ezen a ponton kapnak főszerepet. Van, akinek bőven elegendő egy kisebb modell, mert ritkán kapcsolja be a tévét, nem különösebben köti le a képernyőn kibontakozó világ. Ez is egy eshetőség természetesen. Viszont akad, aki el sem tudja képzelni széles vászon nélkül az életét, és nem kíván ezért az élményért egészen a moziig menni. Még jó, hogy a palettában óriás modellek is felfedezhetőek! Szóval nem jó ötlet ezen a ponton szemérmeskedni, mert a cél tényleg a maximális elégedettség!



3. Az energiafogyasztási adatokra megéri odafigyelni



Az teljesen érthető, hogy pláne napjainkban mindenki arra törekszik, hogy meghúzza a nadrágszíjat, már ami az áramfogyasztás mértékét illeti. Viszont ennek korántsem az a legjobb módja, ahogy arra fentebb céloztunk, hogy a tévézés parkolópályára kerül. Erre semmi szükség nincsen, hiszen a kínálatban megannyi energiatakarékosan üzemelő típus elérhető. Vagyis az alapok átformálásával a továbbiakon nem kell változtatni. Ha a készülék működés közben visszafogottan pörgeti a villanyórát, akkor onnantól kezdve semmi sem akadályozhatja meg az élményekben gazdag médiafogyasztást!



4. Az okosság ma már nem luxus



Az „okos”, mint jelző elterjedt, és mondhatni köznapivá vált. Ez alól a televíziók sem élveznek kivételt. Sőt! A felhasználói élmény csúcsa, amikor az otthoni kütyük gördülékenyen kommunikálnak egymással. Szóval érdemes élni ezzel a lehetőséggel!