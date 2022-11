Elképesztő érdeklődés övezte az első székesfehérvári hanglemezbörzét, melyre november 6-án, a Köfém Művelődési Házban kerülhetett sor. Ebből is látszik: a cd-k és bakelitlemezek világa nem lefutott ügy, vagy ha kicsit mégis, akkor is igen sokan ragaszkodnak még ehhez a világhoz. Merthogy ezek a tárgyak nem egyszerű hanghordozók.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A 80-as, 90-es évek hangulatát idéző lemezek ugyanis nem csak a rajtuk lévő zenék miatt hozhatnak elő nosztalgikus érzéseket az emberből. Akik bakeliten vagy cd-n hallgattak zenét, egy még élhető, emberi léptékű, az analóg és digitális világ határán élhették fiatalságukat. S ettől nehéz elszakadni.

Nem is szólva arról, hogy noha más volt a hangzás, a minőség ezekkel a hanghordozókkal, mint manapság, mégis megvolt a maga bája, amikor valaki felrakott egy lemezt, benyomott egy cd-t a lejátszóba.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ezt a hangulatot keresték rengetegen a fehérvári börzén is: szemezgettek, emlékeztek, keresték a kedvenc zenéket a látogatók. Volt itt minden: jazz, rock, hardcore és persze funky és pop is, minden standon kikandikáltak a nagy előadók nevei a szépen rakott sorok között. Ahogy a világhíres, úgy a magyar előadók közül is ott voltak a legnagyobbak, kiknek ritka és népszerű albumait vadászták a gyűjtők. Tehették ezt először, de reméljük, nem utoljára.