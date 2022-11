A rémes sütik versenyén nem az ehetetlen sütemények a befutók, hanem azok, amelyek a legjobban tudják megeleveníteni a Halloween hangulatát. Bogi szokott általában több tortát készíteni, Viki aprósüteményben a profi. Gyakran összedolgoznak. Bogi elkészíti a tortát, amit Viki színes makaronjaival díszít. Bogi kitalálja, milyen színt szeretne, Viki megsüti hozzá. Tökéletes az összhang. A baráti körben, családban gyakran fordulnak hozzájuk torta rendelésekkel. Az első versenyen, amire beneveztek, nagyon sok sütemény volt és nagyon jól néztek ki. Nagyon szépen ki voltak díszítve, érezték, ha bármit el szeretnének érni, “oda kell majd tenni magunkat”. Boglárka irodában dolgozik, Viktória kutyakozmetikus. Édesanyjuk is nagyon szépeket sütött annak idején, és kisgyerekként vele együtt sütöttek. Az évek alatt hobbivá és szerelmükké vált a sütés.

A tavalyi fordulóra szellemtorta készült a tetején habcsók szellemekkel, de egy másik torta vitte el a fődíjat.

– A következő évben azon gondolkodtunk, mit lehetne készíteni, ami szép is lenne, de az is fontos volt, hogy ne legyen nagyon gusztustalan. Rémisztően aranyos sütit akartunk sütni – mondja Viktória.

– Majdnem az egész hét elment, mire összeraktuk – meséli Boglárka.

– Két emeletes volt, a tetején lévő tököt külön kellett megformázni. Mindennap egy kicsit dolgoztunk rajta. Egyik nap a tésztát sütöttük ki, másnap a krémet készítettük el, majd hagytuk állni.

A díszítésre is ráment másfél nap. Sok részét előre készítették a lányok, mire felkerült a tortára, megdermedjen, ne veszítse el a formáját. Ilyen volt a tök kanyargós szára is, amit előzőleg papírral támasztottak ki.

Az előzetes tervek szerint az alsó szint egy temető lett volna. A kisült tészta viszont nem fért el a tálcán. Újraterveztek, a temetős elképzelés a torta oldalára került.

Viktória a szellemi anyja a kreációnak, de Boglárka a technikai kivitelező.

– Nagyon jól működünk együtt, Bogi tudja, mit hogyan kell csinálni, én az ötleteket adom és az apró díszeket.

A torta tetején lévő tök figura répatorta volt sajtkrémmel. Az alsó részt vörös bársony tésztából sütötték, közte fehércsoki krémmel, pisztácia pasztával.

– Néztük a színét, ha felvágják, akkor is szép legyen. A narancssárga, a vörös és a zöld szín segített, hogy belülről is halloweeni legyen a torta.

A fűszerezésben is volt némi boszorkányság. A mézeskalács fűszerkeverék és a citromhéjjal megbolondított sajtkrém nagyon jó ízűre varázsolta az édességet.

Bogi és Viki fontosnak tartották, hogy tortájuk ne csak szép és mutatós legyen, de aki megkóstolja, az ízével is annyira elégedett legyen, mint a külsejével. Tervük annyira jól sikerült, hogy nem nemcsak a fődíjat nyerték el tortájukkal az idei rémes sütik versenyén, de szinte egy falatért is meg kellett küzdeniük. Úgy elkapkodtak minden szeletet, hogy félő volt, Bogi és Viki lesz az egyedüli, aki azt sem fogja tudni, milyen finomat sütöttek. Az az elképzelés, hogy ne csak szép legyen, de finom is, garantáltan bejött.

Az irány így marad jövőre is, nagyon büszkék kreációjukra. Már születnek a tervek a jövő évi versenyre, de részletek még nincsenek kidolgozva. Egy biztos, a lécet magasra helyezték és nem titkolt vágyuk a többi versenyzőt is inspirálni.