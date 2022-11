Koponyák, kikészített állatbőrök, agancsok, tülkök és más vadásztrófeák sorakoztak az okosterem asztalain, mire a tanulók beléptek a vadászházzá alakított szentélybe. A szemléltető anyagot a Fülei Nimród, vagyis Kuti Szabolcs, a Fülei Vadásztársaság tagja hozta az István Király Általános Iskolába. A társaság fővadászát hívta meg az intézmény a Példaképtár elnevezésű sorozat következő előadójának.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A hivatásos vadász elmondta: - Megpróbálom bemutatni ezt a szakmát és ezzel is kicsit népszerűsíteni a vadászatot, illetve a vadászokat. Ha kisebb gyerekeknek mutatom be a témát, akkora vadászható és a nem vadászható állatfajok egyaránt bemutatom, és idősebb korosztály esetén a fegyvereket is. Ide elsősorban a trófeákat hoztam, de nagyon népszerű az előadások során a különböző sípok, melyeket megfújok és ők megpróbálják kitalálni, hogy melyik hang milyen állathoz tartozik. Sokat beszélek arról is, hogy milyen vadászati módok, módszerek léteznek és nem mellesleg rámutatok arra, hogy a vadászok nem teljesen mások, mint más emberek, mi is sajnáljuk a vadat, az állatokat. Sokszor még a felnőttek sincsenek tisztában azzal, hogy mi is a vadászat? A vadászat egy szükséges dolog, ugyanis a vadállatok élőhelye csökken és az emberrel való konfliktus ezáltal nő, ugyanígy a vadkár esetén a mezőgazdaságban. Összefoglalva nagyon sok konfliktust szül az ember és a vadállat találkozása, ezért kell a vadállomány populációját szabályozni, kordában tartani.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A hivatásos vadász előadására mindenki figyelt, jelentkeztek és hol az előadó, hol a tanulók tettek fel kérdéseket. Szóba került három legfontosabb, amire a vadnak szüksége van és ez a víz, a takarmány és a nyugalom. Elmondta a szakember, hogy míg az etetőnél és a dagonyánál senki sem háborgathatja a vadat, addig a szórónak nevezett, kukoricával hintett területen lőhetők az állatok, persze a szabályzatnak megfelelő módon.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Minden osztályból a két legjobb vehetett részt ezen a különleges tanórán, de ezt már az intézmény vezetőjétől tudtuk meg. Krählingné Kovács Tünde az előadássorozatról azt mondta: -Még a covid előtti időszakban indítottuk útjára a Példaképtár programot. Célunk az vele, hogy példát állítson a gyerekek elé bizonyos életutakból, ami azt jelenti, hogy hogyan lehet ezeket az életutakat végig kísérni a gyerekekkel egy közös interaktív előadás keretében? Érdemes az előadóknak elmesélni, hogy innen indultam, ide érkeztem, hogy a gyerekek lássák, tapasztalják, hogy senki sem lesz egyik pillanatról a másikra befutott vállalkozó vagy cégtulajdonos, hiszen mindenki apró lépésenként, becsülettel végig járja az élete útját.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Arra a kérdésre, hogy miért éppen a vadászat, az igazgatónő elmondta: -Nagyon kell az, hogy a gyerekek ismerjék a környezetüket, annak védelmét, megóvását. Ez egy láncolat, amibe bele kerül ember és állat egyaránt, ezért jártasnak kell lenni ezen a területen is. Ez egy akkora téma, amit nem lehet eléggé és elégszer hangsúlyozni.

A tanulók látták, hogyan kell etetni, itatni az állatokat, akár abrakkal, akár szálastakarmánnyal, de megismerkedtek madárfogó csapdákkal, sőt egy hattyúnyak csapda áldozatát, egy vörös rókát, illetve annak képét is megnézhették a vadászórán.