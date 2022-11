Ugyanazokkal a fűszerekkel – szigorúan adalékanyagok nélkül – készültek a fogások egész nap táci szolgáltatóház mellett.

Titkot nem voltak hajlandóak elárulni, mitől olyan finom a táci kolbász. Azt azért megtudtuk, hogy mindennek az alapja a jó fűszerezés és az arányok. Forgács Attila böllér receptje alapján lett befűszerezve 100 kilogramm darált hús, ami 10 kilónként 22 dekagramm sót, 4 dekagramm borsot, 10 dekagramm fokhagymát és 15 dekagramm pirospaprikát javasol.

Aztán mégis napvilágot látott a táci titok. Egy csipetnyi kömény is kerül a húshoz, aminek a szerepe pont annyi, hogy az alap fűszerek ízét kidomboríthassa. A kolbász mellett szép mennyiségű hurka is készült a 175 kilogrammos disznóból, ami Harangozó Antal felajánlása volt. A disznóvágás reggel 7:00 óra után kezdődött, természetesen kellő bátorság merítésével. Ebben egy kupica pálinka volt az amúgy is nagyon bátor férfiak segítségére.

Egy sarokkal arrébb az asszonyok mutatták meg mit tudnak. Szintén a kora reggeli órától dagasztották és húzták a rétest az asztalok mellett Sebestyén Józsefné Boriska néni vezényletével. 25 liter tejföl, 45 kilogramm liszt, 35 kilogramm túró, 15 üveg meggy, 1 kilogramm mazsola. Alma, dara, mák, káposzta szintén ipari mennyiségben lett feldolgozva. A hihetetlen mennyiség mindenképpen fontos volt a megfelelő ízű töltelékek elkészítéséhez.

Amíg a rétestésztát kidolgozzák, igen csak elfárad mindenkinek a karja és a válla, mondta Kozicsné Kovács Valéria, aki szerint, ha a tészta nincs rendesen kidolgozva, az egészet megette a “fene”. Vannak olyanok is, akik azért jöttek el rétest sütni, mert a nagy elődöktől akarják megtanulni ennek az ősi süteménykészítésnek minden fogását. Sokan most készítettek életükben először rétest és mint kiderült, pont olyan nehéz feladat, mint amilyennek látszik.