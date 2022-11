Nem csak a fehérvári, de a környékbeli zenészeket, zenekarokat is megszólította felhívásával Faragó Péter zenész, aki egy új, élőzenés klubba várja a fellépők jelentkezését. Székesfehérváron ez igazán nagy szónak számít, egyre ritkább ugyanis az ilyen lehetőség. Mint meséli, hamarosan nyílik a hely, mégpedig a Palotai út 123. szám alatt. A „régiek” tudják, hogy emellett működött régen a Hullamosó nevű hely, amely más néven ugyan, de ma is üzemel. Egy üzletet alakítottak át egy „aprócska”, 40-50 főt befogadó klubbá, amely élőzenés produkciók otthona lesz. Péter azt mondja, felesége viszi a munka dandárját, aki most kiélheti belsőépítész hajlamait.

- Rengeteg baráti, lelki támogatást kapunk. Amit lehet, mindent mi magunk alakítunk, végzünk a helyen a saját kezünkkel. Nem kell nagy dolgokra gondolni, lesz egy pici színpad, ülőhelyekkel. Azt szeretném, hogy inkább kevesebben, de kényelmesen elférjenek, éppen ezért foteles, bőrcuccos megoldások lesznek – mondja Péter, aki tegnap szellőztette meg először a nyilvánosság előtt, hogy mire készül, s már sorban jönnek is a zenekarok. - Nagy durranást nem akarunk az elejére, nem lesznek illusztris vendégek, mert még mi is tapogatózunk. Meglátjuk, mennyit bír el a hely. Olyanok is jelentkeztek, akik még talán nem is léptek fel sehol, viszont a küldött linkek alapján jók. Azt tudni kell, hogy a hely adottságai kötöttek, főleg „ülős” koncertekre alkalmasak.

Péter tervei közt nem csak hétvégi koncertek szerepelnek, hanem hétköznapi, délutáni zenei események is: zenészek beszélgetős előadásával, szóló fellépésekkel. – Abszolút kizárólagossággal zenei tematika várható, semmi egyéb – szögezi le Péter, aki tudja, hogy nehéz gazdasági helyzet jön, de előre menekül. – Nekünk is nehéz lesz, de ha más előnye nem is lesz ennek a helyzetnek, talán az, hogy a bezáró helyek, művelődési házak miatt lényegesen kevesebb fellépési lehetőségük lesz a zenekaroknak, így itt leszünk mi alternatívaként.

A pozitív hozzáállás mellé már csak egy jó névre volt szükségük.

- Nem túl mélyenszántó gondolatok után adta magát az ötlet: 123-as rock klub lesz a neve. Egyrészt ez a hely címe, másrészt pedig tudjuk, hogy így van a zenei beszámolás és a c-dúrt is így fogjuk le – magyarázza a zenész. Október 2-án és 3-án már egészen biztosan nyitnak, zenei fellépőkkel. Hogy kikkel, az most még legyen meglepetés.