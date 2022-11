Nyolcadik éve szervezi az Angyal kerestetik programot a Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány. Ez a nagyon kedves és megható kezdeményezés igen egyszerű módszereken alapszik: egy cetlire felírják a kívánságot kérő gyermek nevét, életkorát, valamint pár szóban azt, hogy mire vágyna. Az alapítvány közösségi oldalára még most is folyamatosan teszi fel a kívánság cetliket Pákozdi Zsuzsanna, az alapítvány elnöke.

- Már 520 kívánságnál járunk, de folyamatosan érkeznek még. Angyalcetlire írjuk a gyermek nevét, kívánságát, életkorát. Az oldalunkról bárki kiválaszthat egyet és teljesítheti – mondta el a feol.hu-nak az elnök asszony. A gyerekek ünnepélyes átadón kaphatják meg az adományozóktól az ajándékaikat, mégpedig december 18-án, 11 órakor a Velence Korzón. A cetlire – ahogy eddig mindig, úgy most is - rászoruló és gyermekotthonban élő gyermekek írhatják fel kívánságaikat. Nem nagy dolgokat kértek a gyermekek: van, aki kvízjátékot vagy sétáló unikornist szeretne, mások tabletet vagy éppen mp3 lejátszót, hogy csak néhányat említsünk. Aki szeretne egy ismeretlen rászoruló gyermek számára örömet okozni, jó eséllyel megteheti azt az alapítvány Angyal kerestetik programján keresztül is.