Miért érdemes belevágni?



Minden felújításnak vannak rövid és hosszú távú előnyei életterünkre nézve. Lássuk, melyek ezek!



Fokozott energiahatékonyság



Hatékonyabb világítástól a víztakarékos csapokig és WC-ig sokféleképpen tehetjük energiatakarékosabbá fürdőszobánkat. Ez nemcsak környezetünknek tesz jót, de az alacsonyabb közüzemi költségek pénztárcánknak is jelentős megtakarításokat eredményezhetnek.



Értékteremtés



Fürdőszobánk átalakítása remek módja annak, hogy növeljük otthonunk értékét. Akár néhány hidegburkolati elem esztétikai javításával, vagy új szaniterekkel sokat tehetünk azért, hogy egy esetleges adásvétel során többet érjen az ingatlanunk.



Hatékonyabb helykihasználás



Ha fürdőszobánkat nem legjobb elrendezéssel tervezték, vagy életkörülményeink és igényeink azóta megváltoztak, fürdőszobánk átalakítása lehet a megoldás. A rendelkezésünkre álló tér maximalizálása, tárolási megoldásaink kibővítése vagy akár a helyiség alapterületének növelése is funkcionálisabbá teheti fürdőszobánkat.



Esztétikusabb megjelenés



Mivel naponta többször is megfordulunk fürdőszobánkban, mindenképpen olyan helyiséget szeretnénk, amiben jól érezzük magunkat. Szinte borítékolható, hogy kedvező hatással lesz a hangulatunkra, motiváltságunkra egy stílusos fürdő.



5 dolog, amitől rendezett lesz a fürdőszoba



Mielőtt elkezdenénk fürdőszobánk átalakítását, gondoljuk végig, mekkora büdzséből gazdálkodunk, és milyen mértékű átalakítást szeretnénk. Továbbá alaposan tervezzük meg a felújítást. Lássunk most néhány egyszerűbben kivitelezhető ötletet, melyeket magunk is nyugodtan elvégezhetünk fürdőszobánkban!



Harmonizáljuk a stílusokat, színeket hidegburkolatunkhoz!



Érdemes elsőként meghatározni egy alapvető stílust és egy domináns színt, amely köré fürdőszobánkat építeni szeretnénk. Mivel a hidegburkolati elemeket szakember segítsége nélkül nehéz megváltoztatni, általában ehhez érdemes alkalmazkodni. Keressünk inspirációs fotókat elképzeléseinkhez, majd válogassuk ki, fürdőszobánk jelenlegi felszereltségéből mi illeszkedik bele ebbe a képbe. Amennyiben új berendezési tárgyak beszerzése szükséges, már konkrét elképzeléssel tudunk színeket, formákat keresni.



A fürdőszobai kiegészítőkön túl a helyiség stílusának kiválasztásához és a végső színösszeállítás elérése érdekében előfordulhat, hogy egyes falrészeket újrafestenénk, ettől sem kell megijednünk. Mivel a falfelületek jelentős részét elfedik a tükrök, szekrények, vagy egy zuhanykabin, csak pár négyzetméterről beszélünk. Alapszabály, hogy az új festék ne ütközzön a fürdőszobában található hidegburkolat elemeivel.



Szerezzünk be új fürdőszobai kiegészítőket!



Könnyedén javíthatunk fürdőszobánk esztétikáján néhány egyszerű kiegészítővel, amik színben és stílusban illeszkednek a terveinkhez. Használjunk szappantartót, fogkeféinket tegyük egy gyönyörű pohárba, piperecuccainkat fedje egy csodás dobozka.

A nagyobb tárgyak persze még többet segíthetnek. Fürdőszobaszőnyegünket és törölközőinket viszonylag kis beruházással lecserélhetjük, hogy jobban tükrözzék új elvárásainkat. Egy stílusos új tükör is sokat dobhat az összképen, ne elégedjünk meg szabványos formákkal és felhelyezési stílusokkal. Keressük az antik vagy vintage részleteket, válasszunk nagyméretű tükröket. De remek példa még a mosdópult, mely egyszerű kiegészítés ugyan, mégis mindent megváltoztathat. Kiválasztásakor mérlegeljük megjelenését és funkcionalitását egyszerre!



Díszítsünk növényekkel, műalkotásokkal!



A virágok könnyedén feldobják bármilyen helyiségünket, ez alól a fürdőszobánk sem kivétel. Már egy egyszerű váza friss virágokkal is egyedi megjelenést kölcsönözhet, ráadásul megfizethető módon. Fürdőszobánkban szinte bármilyen típusú növényt szívesen látunk a cserepes változatoktól a kúszónövényekig. A felülről lelógó növényzet mellett képkeretekkel is próbálkozhatunk, galériák hatását felidézve fürdőszobánkban.



Gondoljunk az ülőhelyre!



Szinte minden felszerelt fürdőszobában találhatunk valamilyen fából készült ülőalkalmatosságot, az egyszerű kerti sámlitól, egy padon keresztül akár a karosszékig. Az öltözésben és a pedikűrözésben is kényelmet kölcsönöz, miközben ellensúlyozza így a hidegburkolatok anyagait egy kis fa beütéssel.



Világítsunk bőségesen!



Könnyedén feljavíthatjuk fürdőszobánk hangulatát egy fényerőszabályozós lámpával, vagy tükör köré szerelt lámpatestek használatával. Ezenkívül megfontolhatjuk, hogy a megfelelő világítás érdekében csillárra cseréljük a falilámpát, vagy állólámpák használatát a kevésbé jól megvilágított szegletekben.



Ahogy látható, már néhány egyszerű lépéssel is sokat tehetünk fürdőszobánk rendezettségéért, alacsony büdzséből is látványos változásokat érhetünk el. Amennyiben kellő körültekintéssel tervezzük meg felújításunkat, kevés meglepetés érhet minket, az eredmény pedig egy hangulatos, mindennap örömmel használt helyiség lesz, mely könnyen lakásunk díszévé válhat.