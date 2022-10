Dekorációs felhívást tett közzé Szabadegyháza önkormányzata: jöhetnek a dísztökök, a színes falevelek, a sünös és mókusos díszek is! Az Idén is legyen „tök szép” Szabadegyháza címet viselő felhívással ösztönzik a helyieket arra, bujtassák őszi köntösbe otthonaikat. S hogy egy apró kis tétje is legyen, az elkészült dekorációk fotóit szavazásra bocsátják. A képeket a [email protected] címre várják, illetve a fotók személyesen is leadhatók a művelődési ház nyitvatartási idejében.