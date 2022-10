Ki ne hallott volna már az 1930-as, 40-es évek amerikai – főleg afro-amerikai – swing életének forró, ritmusos és élettel teli világáról, melynek szerves része volt a tánc is? Ilyen a lindy hop, amely New York Harlem negyedében született és onnan hódította meg gyakorlatilag az egész világot. A swing korszaka nem csak a hollywoodi filmek világában hagyott mély nyomot, de egészen a mai napig vannak rajongói - Székesfehérváron is. Az Alba Jazz-Fanatics Swing Club is közéjük tartozik. A tavaly bezárt Parabából kinőtt swing club ugyanis továbbra is él és virul. Új helyszínként a Balatoni út 8. szám alatti táncstúdiót mondhatják most otthonuknak, ahol várják az új fanatikusokat! A tánc nyelvén szólva „vezetőket” – vagyis fiúkat, férfiakat keresnek csoportjaikba. Lehetnek akár teljesen kezdők vagy tapasztaltabbak, a lényeg az akarat és a tehetség.

Bokor Attila táncos, koreográfus, mestertanár mesélt a feol.hu-nak a felhívásukról:

- Nagyon jó kikapcsolódást és közösséget talál az, aki eljön hozzánk – árulja el, ahogy azt is: - A tánc az én látásmódom szerint olyan eszköz lehet ma, amely újrateremti a járványhelyzet előtti élethelyzetet, ’fílinget’, amikor még nem féltek az emberek az érintéstől, a közösségi élettől.

Attila a magyar néptánc világából érkezett a swing-jazz táncparkettjére, ami már önmagában is érdekes. S noha két teljesen különböző világ tánckultúráját ismeri és szereti, mégis megtalálta bennük a közös nevezőt. - Nekem ez a tánc dinamizmust jelent, ahogy a magyar néptánc is. S ez is épp úgy autentikus - bár fiatalabb -, mint a magyar. Olyan, mint maga az élet: bármilyen érzelmet kifejezhetünk vele a szomorúságtól az örömig.

A fehérvári klubban is pezseg az élet, de ahogy ez az elmúlt harminc évben jellemző volt, úgy most is igaz, hogy a szólóban érkezők esetében, arányaiban több a hölgy, mint a férfi. Ám ez egy társastánc – amely újra visszajön a divatba -, ezért igazán jól jönne pár táncos lábú férfi még a csoportokba. De nem csak tanfolyamokat szerveznek – hangsúlyozza Attila. Szabadtánc órák és hétvégi programok is szerepelnek a terveik között.