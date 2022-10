Induljunk ki a telefon energiaigényéből!



Amikor elkezdjük a powerbank válogatást, látni fogjuk, hogy a legfontosabb jellemző az egyes akkumulátoroknál a kapacitás: az a mAh (milliAmperóra) érték, amit az adott készülék nyújtani képes.

Hogy ez hány feltöltést jelent a mi saját telefonunknál, azt akkor tudjuk meg, ha a leírásában megnézzük a készülék saját belső akkumulátorának kapacitását.

Egy 10 000 mAh-s powerbank például egy 5000 mAh-s belső akkumulátorral rendelkező telefont kétszer tud a nulláról feltölteni – elméletben legalábbis. A gyakorlat azt mutatja, hogy mivel a töltés is jár energiaveszteséggel, általában érdemes 20%-ot levonni: ha biztosak akarunk lenni benne, hogy powerbankunk két teljes 5000 mAh-s töltést kibír, vegyünk inkább 12 000 mAh kapacitásút vagy nagyobbat.



A feszültség sem mindegy



Kevesen tudják, de ha a powerbank kimeneti feszültsége alacsonyabb, mint a csatlakoztatott telefoné, akkor az akkumulátor anélkül fog lemerülni, hogy a mobil töltöttsége nőtt volna.

Bár nagyon ritka, hogy ez problémát okozzon, érdemes vásárlás előtt ellenőrizni, hány voltos a külső akkumulátor és az okostelefonunk. Ha ugyanis a feszültségkülönbség miatt nem tölt a powerbank, akkor a kereskedő jóindulatán múlhat, hogy hajlandó-e azt kicserélni – elvégre a készülék ettől még nem hibás.



Egy vagy több kimenet?



A kapacitás és feszültség mellett a kimenetek száma is érdekes lehet. Általában érdemes több kimenetes powerbanket vásárolni még akkor is, ha nincs a telefon mellett más kütyünk, amit rendszeresen tölteni szeretnénk. A több csatlakozós készülékek ugyanis rendszerint strapabíróbbak is.