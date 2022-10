Szokatlan, de mégis olyan jó 9 perce

Ősszel virágzó gyümölcsfákat fotóztunk Fejérben

Bizonyára fenn a magas égben is nagyjából úgy vannak a dolgok, mint itt lent, hiszen, ha a Teremtő minket a maga képére alkotott, akkor a körülötte lévő, talán ránk is váró világot is ahhoz hasonlatosan alkotta meg, hogy ne tévedjünk el benne, helyette otthonosan érezzük magunkat ott, nagyjából úgy az örökkévalóságig.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Fotós: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Nos, ezt nem tudni, de annyi szent, hogy az égi frontok útkeresztjénél álló időjárásműhelyben rosszul nézte az ezzel megbízott szaki a falakat borító naptárakat. Talán. Őt is megzavarta a lapozós kivitelű kalendáriumok egyikén az a sok angyalka, és így, mivel időtlen szíve megfiatalodott, a kedves kikelet kapcsolót kattintotta fel, nem pedig a ködpárás, reggeli hideget hozó őszt, azon belül is az októbert. Így történhetett meg, hogy a cseresznyefa lombja ugyan elkezdett fesleni, de a fenti beállításoknak köszönhető, éltető, gyakran hulló csapadék és a napsütéstől balzsamosan langyos levegő miatt elkezdtek újra rügyezni, sőt virágozni a fák. A Vértesben több helyen is szirmot bontott a cseresznye, és ezt még a beporzók is észrevették. A Bakony mélyéről pedig olyan hírek érkeznek, hogy a szelíd gesztenyék is bedőltek a tavasz arcú ősznek.

Mondanom sem kell, hogy mennyire élvezzük ezt a tavaszi érzést és a látványt mindannyian, de mi lesz, ha az irányítónak egy újabb lapozáskor megtetszik a novemberi puttó, és hirtelen azt a kapcsolót kattintja fel?

