Zarándok Balázs idén novemberben ünnepli harmincadik születésnapját. Kicsi korától kezdve képzett, fejlesztett autista, de megküzd a mindennapi dolgokkal. Óriási kitartásával igyekszik teljes életet élni, ebben pedig kiváló sportemberek teljesítményei motiválják – személyesen is. Egyik legnagyobb példaképe Talmácsi Gábor, a MotoGP 125 köbcentiméteres géposztályában 2007-ben világbajnoki címet szerző korábbi motorversenyző. Főhősünk a családi vállalkozásban dolgozik, adminisztratív feladatokat lát el, szabadidejében szívesen digitalizál, talán alig van olyan VHS-kazetta a családban és a barátoknál, ami ne került volna a keze ügyébe.

Persze, ha szabadidő, akkor sport! Mert Balázs életét, annak minőségét a mozgás javította fel. Edzésterv alapján tartja karban a testét. – Anyagcsere-problémáim voltak, 100 kiló voltam, és sokat csúfoltak – idézi fel gyerekkorát főhősünk, rendkívül választékosan, szépen fogalmazva. – Csecsemőkorában feltűnt, hogy nem mászik, és nem lehetett emberek közé vinni – veszi át a szót Krisztina, Balázs édesanyja, akinek pedagógusként hamar feltűnt, hogy fia más, mint a többiek. – Egy orvos barátunk elég hamar felismerte, hogy autista, ez négy és fél éves korában bizonyosodott be. Megkerestük neki azokat a helyeket, ahol fejleszteni tudtuk. Szerencsénk volt, mert abban az időszakban kezdtek tudományos vizsgálatokat végezni Magyarországon. Fehérváron autista óvodába tudott járni, aztán végigjártuk az autista iskola összes osztályát. Kiemelkedő tanulmányi eredményei voltak, az Arany-iskolában számítógépes adatrögzítő végzettséget szerzett. Javasolták, hogy próbálkozzunk meg a normál érettségivel.

Szabadbattyánban a Kun László Középiskola esti tagozatán három év alatt elvégezte a négyéves képzést, és letette az érettségi vizsgát. Egyedül a matematika írásbeli vizsga alól kapott felmentést, a szóbeli alól már nem. Krisztina annak idején végig az iskolapadban ült fiával, tudatában volt Balázs küzdeni tudásának, és akaraterejének, de talán maga is meglepődött azon, amire a sport, a sportolók inspirálták fiát. – Balázst mindig is érdekelte a sport, és már gyerekkorában is példaképe volt Talmácsi Gábor. Először 2007-ben találkoztunk vele egy ismerősünknek köszönhetően. Ekkor kezdett el kialakulni a személyes kapcsolat, a barátság Gáborral. A személyes példamutatása segítette, segíti a fiamat. Az ő hatására határozta el, hogy lefogy. Balázs 15 éves volt, amikor a Halesz parkban rótta a köröket, hogy csatlakozhasson Talmához egy „szigetkörre” a fővárosban. De ez még csak a kezdet volt!

A legnagyobb példaképpel, Talmácsi Gáborral

Forrás: A család

Azóta a barátság, és Balázs tovább „épült”. – Tavaly szerveztünk Talmával egy közös tekerést, és javasolta, hogy tanuljak meg kétkerekű biciklivel menni, addig csak háromkerekűvel tudtam, mert mozgáskoordinációs problémáim voltak – mondja Balázs. Több se kellett neki! Jószerével le sem lehetett rángatni a bringáról, utcájukban rótta a köröket. Nővére, Hajni így emlékszik vissza: „Szinte nem volt olyan nap, amit kihagyott volna. Hóban, fagyban, sárban, esőben is biciklizett. Egyszer volt egy óriási szélvihar, az volt az egyetlen nap, amikor le tudtam beszélni arról, hogy kimenjen az utcára. Mindent mindig így csinál.” Vidovics Hajni személyi edző segítségével Balázs leküzdötte ezt az akadályt is. De ne gondolják, hogy ez lett a végállomás!

Rendszeresen jár Hernádra, a Talmácsi-ringre motorozni! Oktató felügyelete mellett köröz a pályán. „Egyre jobban megy, egyre jobban élvezem a motorozást” – szögezi le Balázs, aki mostanában azt bánja a legjobban, hogy nem edzhet teljes lendülettel, mivel egy kerékpáros baleset miatt még tart a rehabilitációja. – Autizmusából kifolyólag vannak olyan személyek, akikkel kiválóan együttműködik, vannak, akikkel egyáltalán nem – veszi át a szót az édesanya. – Gábor nagyon tudja őt motiválni, minden téren az egyik legnagyobb példaképe. Talma mellett Kiss Balázs világbajnok birkózót, Valentino Rossit, a gyorsasági motoros világbajnokság élő legendáját, és Fabio Quartararót, a MotoGP regnáló világbajnokát is sokra tartja. Druszája vezényelt már neki birkózóedzést a BVSC-ben (tegyük hozzá gyorsan, Balázs közben úszni is megtanult).

A MotoGP regnáló világbajnokával, Fabio Quartararóval

Forrás: A család

Bár nehezen fogalmazza meg érzéseit, érzelmeit, az autizmussal élő fiatalember rávilágít, miért lettek a felsoroltak az idoljai: „az egyediségük, a küzdeni akarásuk, a kitartásuk miatt”. Nemrég – Talma közbenjárásának köszönhetően – egyik külföldi bálványával, napjaink motorsportjának egyik szupersztárjával, Fabio Quartararóval is megismerkedett. Balázs készül a születésnapi bulijára, aztán nagyon szeretne jogosítványt szerezni robogóra. A csupa szív fiatalember családjára is mindenben számíthat, és a legnagyobb bölcsességet, egy motoros közmondást ő fogalmazza meg: „Nem az az erős, aki nem esik el, hanem, aki fel tud állni.”