Az őszi családi fesztiválon kicsik és nagyok egyaránt találtak kedvükre való elfoglaltságot a nap folyamán. A szabad ég alatt ügyességi feladatokkal, íjászattal és ínycsiklandozó finomságokkal, míg a Gárdonyiban kézműves termékekkel, kiállításokkal és nem utolsó sorban különböző előadásokkal kedveskedtek a szervezők már kora délelőttől. Ebben az évben is nélkülözhetetlen része volt a rendezvénynek a Szent Kristóf Ház bemutatkozása, melynek lakóiról ismét bebizonyosodott, hogy milyen tehetségesek és sokoldalúak. Az általuk készült rajzokból egy kisebb kiállítást láthattak az érdeklődők, ám az ennél is szerencsésebbek, zenei tehetségükről is megbizonyosodhattak fellépésük alkalmával.

Ezen felül a művelődési házba betérve bárki megismerkedhetett a szőlődarálás és préselés mesterségével, majd a jól megérdemelt munka gyümölcseként a mustot is megkóstolhatta. Mondanunk sem kell, hogy a népszerű foglalkozások egyike volt. Na, és ha már a közkedvelt programelemeknél járunk: a Vaga Banda gólyalábas előadása sem volt utolsó, színvonalas és humoros produkciójuk nem csak mosolyt csalt a gyerekek arcára, de még a napot is előcsalogatta! Időközben Cser-Palkovics András polgármester is betoppant a délutáni órákra, aki hozzánk hasonlóan nem csak a finom mustból kortyolt egyet, de Brájer Éva maroshegyi önkormányzati képviselővel együtt a rendezvény valamennyi programját körbejárta.