Bodri és Bozont, a két fekete, kan, puli jellegű keverék kutya aktív. Ezt mutatja egy, a Fehérvári Állatotthon – Herosz közösségi oldalán közzétett videó is, amelyben a menhely egyik önkéntese simogatja a farkukat csóváló jószágokat, miután azok alapkiképzésen vettek részt.

Az állatotthon jelenleg foglalkozik ugyan az ebekkel, de tudják: jobb sorsuk lenne egy szerető gazdi mellett. Ezért publikálták az ominózus felvételt is, kérve, ha van olyan személy, aki nekik családot tudna találni, segítsen. Ráadásul a két kutyát együtt szeretnék tartani, hiszen hosszú ideje így élik mindennapjaikat.

Bozont 2014 januárjában, Bodri 2015 januárjában született. A kutyák mindegyike ivartalanított. 2022. április 19-én kerültek az állatotthonba; eleinte félénkek voltak, de már feloldódtak, élénkek és vidámak lettek, megjött a hangjuk is – írják róluk a gondozók. Bozont pórázon szépen sétál, a kifutóban szeret szaladgálni. Kicsit felugrálós, de erről le lehet szoktatni. Az aktívabb élettől kicsit fogyott már. Bodri ugyancsak szépen sétál a pórázon és szeret szaladgálni, emellett a medence is tetszik neki. A zsinóros rasztákat már levágták róla, és talán kicsit fogyott is már.

Mindkettőjükre igaz, hogy elsősorban kertbe, udvarra ajánlják őket, ahol akár másik kutyával is megtalálhatják az összhangot. Ha gyerek van a háznál, abból sem lehet gond. A macskákkal azonban nem igazán értenek szót.

Nézzék meg a róluk készült videót: