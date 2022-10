Az elmúlt évek nem kedveztek a közösségi programoknak. A vírushelyzet miatt Ráckeresztúron is elmaradt számos bál, idén pedig az iskolaépítés miatt nincs megfelelő helyszín a nagyobb programok megrendezésére. A Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola, a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány és a szülői munkaközösség azonban most is ragaszkodott a hagyományokhoz, ami nem csoda, hiszen a szüreti felvonulás és bál 2018-ban bekerült a települési értéktárba is mint kulturális örökség. E szép hagyomány megőrzése fontos az iskolának és a község lakóinak egyaránt.

Fotós: Gajdó Ágnes

Sok helyi támogató és a szülők segítségével sikerült megszervezni, hogy a felsős és alsós táncosok lovas kocsikkal, betyárok felvezetésével érkezzenek egy-egy helyszínre. A bírót és bírónét – Ruzsa Levente Szilamért és hitvesét, Nagy Erzsikét – pedig csodásan díszes hintó szállította, amit pompás éjfekete paripák repítettek. Bendák Lackó hajtotta, ráadásul még egy tangóharmonikás is kísérte a menetet, különleges hangulatot varázsolva. A táncosokat Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanító irányította, ő és Jézsóné Vörös Szilvia pedagógus tanította be a hagyományos szüreti táncokat.

Fotós: Gajdó Ágnes

Ráckeresztúron ugyanis évtizedek óta minden szüretin a Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs… és a Keresztúrra két úton kell bemenni… kezdetű dalt éneklik, és ezekre táncolnak a gyerekek. Ezúttal a díszes menetet két betyár kísérte, lovaik fújtatása, féktelen nyerítése olykor ijesztően hatott, főleg azok számára, akik már elszoktak a négylábúak közellététől.

Fotós: Gajdó Ágnes

A gyerekek viszont nagyon is élvezték a kalandos napot, örömmel táncoltak, énekeltek, kocsikáztak, és ami igazán szívmelengető volt, hogy a nagyok szívvel-lélekkel kísérték dalukkal a kicsik táncát. A felnőttek pedig néhány percre visszaidézhették évtizedekkel ezelőtti szüreti emlékeiket, élményeiket.