Erre a kérdésre ma már tudjuk a választ, hiszen tanulmányok és vizsgálatok egész sora bizonyítja, hogy az elektromos fogkefék több dentális plakk eltávolítására alkalmasak, ilyen módon képesek javítani a szájhigiéniát, illetve hozzájárulnak a fog- és ínybetegségek megelőzéséhez.

Lényegében eldöntöttnek tekinthetjük a kérdést, érdemes tehát elektromos fogkefére váltani, ha még nem tettük. Kérdés azonban, hogyan milyen készüléket válasszunk. Erre kerestünk választ.

Érdemes tudni, hogy a kereskedelmi kínálatot jellemzően kétféle típus határozza meg; ezek a forgófejes és az úgynevezett szónikus készülékek. Nem jelenthetjük ki, hogy bármelyik jobb a másiknál, viszont fontos tudni, hogy mindkét változat rendelkezik jellemző tulajdonságokkal.

A forgófejes elektromos fogkefék némileg elterjedtebbak a szónikusoknál. Esetükben a sörték egy apró gömbfejen helyezkednek el, így képesek egyszerre előre-hátra irányú, illetve forgás irányú mozgást végezni. Ez a megoldás hatékony tisztítóhatást eredményez, ráadásul a nehezen elérhető helyeket is képes megtisztítani. Nagyszerű választást jelent mindazok számára, akik hajlamosak kissé felületesen végezni a fogmosást.

A szónikus fogkefék első ránézésre sokkal inkább hasonlítanak egy hagyományos fogkefére, legalábbis a fogkefefej alakja alapján. A forgófejes fogkefékkel szemben ezek a készülékek a fej oldalirányú mozgását idézik elő; elképesztő sebességgel mozognak, aminek eredményeképpen gyakorlatilag lerezegtetik a szennyeződéseket a fogak felületéről. A technológia szinte tökéletes, de meg kell jegyezni, hogy a maximális hatékonyság érdekében figyelmet kell fordítani a megfelelő nyéltartásra. A szónikus fogkefe elsősorban azoknak ideális, akik hajlandóak kellő alapossággal mosni a fogaikat, illetve rendelkeznek némi rutinnal az elektromos fogkefék használatát illetően.

Érdemes megjegyezni, hogy két gyártó készülékei uralják a piacot Magyarországon; ezek az Oral-B és a Philips. Előbbi elsősorban a forgófejes, utóbbi a szónikus fogkeféinek köszönheti piaci hírnevét.

Ha elektromos fogkefét szeretnénk vásárolni, további tulajdonságokat is figyelembe kell vennünk. Rendkívül hasznos, ha a készülék rendelkezik kétperces stopperrel. Ez a funkció tulajdonképpen nem tesz más, mint félpercenként jelzést küld számunkra arról, hogy ideje másik körnegyedre váltani. Ennek a funkciónak köszönhetően biztosak lehetünk abban, hogy minden körnegyedre jut legalább 30 másodperc. Hasonlóképpen hasznos a nyomásérzékelő szenzor is, ami túl erős nyomás esetén leállítja a motor mozgását, így óvva meg a fogínyt a kisebb-nagyobb hámsérülésektől, amely fájdalmas gyulladások kiváltója lehet.

Fontos, hogy a nyél megfelelő bordázattal rendelkezzen. Érdemes előnyben részesíteni azokat a készülékeket, amelyek nyele gumis bordákkal van ellátva. Ha kellő alapossággal mérlegeljük a tulajdonságokat, könnyedén megtalálhatjuk azt a készüléket, ami a leginkább megfelel az igényeinknek. Kérdés esetén érdemes konzultálni a fogorvosunkkal.