Noémi – így hívják az anyukát, aki lapunknak a történetet elmesélte – utólag értesült az esetről. "Kislánya" az iskola környékén egy sóderszerűségen vagy kavicson megcsúszott rollerével, így következett be a baleset. A lábát, vállát, kezét ütötte meg, de szerencsére nagyobb baj nem történt, nem szorult külön orvosi ellátásra. Ez talán a védőfelszerelésnek is köszönhető – teszi hozzá az édesanya, akinek lánya mellett több autós is megállt a balesetet követően, megkérdezve, szüksége van-e segítségre. Így tett a szóban forgó házaspár is, akik nemcsak megkérdezték, hogyan érzi magát a tinédzser, de azt is felajánlották neki, hogy hazaviszik.

– Két percre lakunk az iskolától – mondja Noémi –, a lányunk bátyja pedig szerencsére otthon volt, hogy aztán vigyázzon rá. Sőt, egyből mondta is, hogy beviszi a sürgősségire, de erre végül szerencsére nem volt szükség.

Az édesanya a történéseket követően és a történetet megismerve vasárnap a fehérvári közösséghez fordult, s a fentebb leírtak egy részét a városlakókkal is megosztotta, abban reménykedve, hogy rátalál a házaspárra, mivel személyesen is köszönetet szeretne mondani nekik.

– Kérdezgettem a lányomat, hogy milyen autó volt – annyira emlékezett, hogy fekete, vagy sötétkék –, de nem tudja a típusát. Egy 12-14 éves kislány volt még a párral, bevásárlásból tartottak haza. Nagyjából ennyit tudunk – tette hozzá Noémi, aki ezúton is köszöni a páros segítségét. Hozzátette: – Engem nagyon meghatott, hogy bár azt mondjuk, az emberek érzéketlenek, szerencsére nem ezt tapasztalom. Valahogy itt, Fehérváron nem az a módi, hogy elmegyünk egymás mellett. Mikor defektem volt, akkor is megálltak legalább öten, hogy tudnak-e segíteni. És ez jó!