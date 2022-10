Bognár Hajnalka aerobik sportoktató, fitnesz instruktor, személyi edző. Kirobbanó energiái első ránézésre is egyértelművé teszik, hogy egy életigenlő, kedves és motiváló személyiségről van szó. Minden kedden és csütörtökön 18.30-tól várja Székesfehérváron, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban a mozogni vágyókat, hogy együtt töltsenek el egy tartalmas, szórakoztató órát.

Már önmagában ez is megérne egy „misét”, de Hajnalka útja idáig egyáltalán nem volt könnyű és hétköznapi. Mint meséli, hét éve kezdődött a pályafutása egy hatalmas életmódváltás után, melynek köszönhetően 11 hónap alatt 40 kilogramm súlyfelesleget sikerült leadnia. Persze ezt a teljesítményt nem lehet egy mondatban elintézni. Hogy hogy is történt mindez, erről így mesél a feol.hu-nak az ötgyermekes édesanya:

– A gyerekeket 10 év alatt szültem, s gyakorlatilag kizárólag és végig anyukaként funkcionáltam, az apukájuk volt a családunkban a kenyérkereső. Amikor azonban a legkisebb fiam 3 évesen óvodás lett, nyolc évvel ezelőtt, felszabadult az időm – így lementem a konditerembe. Szerettem volna fogyni, bár konkrét elképzelésem még nem volt, hogyan. Szép lassan belemélyedtem azonban a témába, s közben megszerettem az egyik órát, s ott ragadtam. Belecsöppentem tehát a fitnesz világába, s ezzel párhuzamosan megváltoztattam az étkezési szokásaimat – emlékezik vissza a változás kezdeteire Hajnalka, akinek a fő változtatni-valója a szénhidrátok helyes használatában és az étkezések rendszeressé tételében rejlett. Sokat tanult, olvasott, fejlődött, hogy megtudja, milyen is az egészséges élet.

– A mozgás és a táplálkozás megváltoztatásával gyakorlatilag életmódváltásba fogtam. Nagyon megszerettem ezt az új életet, fokozatosan, először csak heti kétszer mentem edzeni. Emlékszem, először még az első órákat sem bírtam végigmozogni a 104 kilóval. Magammal is meg kellett küzdenem, hiszen nem éreztem odavalónak magam – vallja be. Ám Hajnalka ezt is leküzdötte, ahogy a kilókat is. Sok erőt adott a család, teszi hozzá, ahogy azt is: az öt gyermek nevelése pedig igen jelentős akaraterőt fejlesztett ki benne…

Fotós: Fehér Gábor / FMH

– Ötgyermekes anyukaként nem kis kihívás napi szinten edzésben maradni – mondja, ám ma már nem csak magáért dolgozik: Székesfehérváron hét, Iszkaszentgyörgyön öt, a maroshegyi Gárdonyi Géza Művelődési Házban pedig egy éve kezdte az edzéseket, melyeken lelkes csapatokat alakított ki. - Miután 11 hónap alatt leadtam 40 kilót, úgy éreztem, hiteles lehetek ebben a szakmában. Mert ha én ezt oktatom, akkor példaként magamat tudom felmutatni a többi mozogni vágyó, életmódváltásra készülő számára. Azt remélem, motiválni tudom a történetemmel az embereket.

Mint mondja, azóta a masszőr szakmát is kitanulta: – Svédmasszőr is vagyok, amely a sporttevékenységemhez nagyon passzol. Izmok átdolgozása, alapos gyúrása, mozgásban korlátozott, fájdalmas csomók, letapadások fellazítása a feladatom. A csoportos órák jellemzője pedig, hogy szuper közösségben, pörgős zenére, együtt végzik a gyakorlatokat. Az edzői vezetésnek köszönhetően megfelelő bemelegítést követően erősítő és zsírégető feladatokat végeznek, majd jön az alapos nyújtás óra végén. A Gárdonyiban is ezt csinálják, ahová most új tagokat várnak. Hajnalka így fogalmaz: – Ezek az alkalmak pluszt ad a léleknek, testnek egyaránt. Olyan húzóerő, amely miatt alig várjuk a következő órát is.