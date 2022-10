Baranyai Klára mentálhigiénés szakember a Levendula Természetjáró Egyesület meghívására érkezett.

Máté Gábor “Mit üzen a tested?” című könyve alapján folytattak beszélgetést. Szervesen kapcsolódva a mellrák elleni küzdelem világnapjához, a megelőzés fontosságáról, az érzelmeink tudatos felismeréséről, megéléséről, megfogalmazásáról esett szó. Ehhez kapcsolódóan beszélgetést folytattak a megélésekről, érzésekről, melyeket a Resilio kártya használatán keresztül fogalmaztak meg. Ennek a technikája a következő volt: két kártyalapot húzott mindenki, a képek alapján elmondták, hogy milyen érzéseket váltanak ki a látott képek. A képek megpillantásakor kialakult-e bennünk valamilyen feszültség, stressz. A kellemetlen érzések hol alakulnak ki? A mellkasban nyomásként vagy a gyomorban görcsként? Ahol a rossz érzés kialakult, – az előadó szerint – ott koncentrálódik a stressz, ott alakulhat ki betegség.

Hogyan lehet a stresszt, a feszültséget oldani? Van aki énekléssel, sporttal, de vannak akik kézimunkával, rajzolással vagy a természetben való sétával enyhítenek a felgyülemlett feszültségen. Akár a megelőzésben, de már a kialakult problémákon is lehet segíteni. Könyvek sora foglalkozik a stressz okozta problémákkal és kínálnak megoldásokat ennek enyhítésére, leküzdésére. Szakemberek is segítségünkre lehetnek, ha a könyvek mellett komolyabb segítségre is szert szeretnénk tenni.