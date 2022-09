Az én korosztályom tagjaiban mélyen él az első kemény horrorként megjelenő sci-fi film 1979-ből. Emlékszem, mennyit vitatkoztunk a haverokkal, jöttment ismerősökkel miután szétizgultuk magunkat az ócska mozi nyikorgó ülésén, hogy mi a jó cím ennek a filmnek. Az eredeti angol nyelvű változatban Alien címet adtak a szerzők, ami annyit tesz, Az idegen. Akkor még imádtuk Amerikát, szinte valamennyien oda szerettünk volna jutni, legalább turistaként, aztán úgyse jöttünk volna haza soha. Ennek tükrében többen az eredeti, a megváltoztathatatlan Alien, azaz Élien cím mellett voksoltak, ami nemcsak a puszta angol nyelv imádata volt, hanem a demokrácia hangja. De akadtak, akik egyszerűen lefordították az Alien-t, és esküdtek Az idegen cím helyességére. A film szinkronbűvöletében égő alkotó közösség a tartalomból is szeretett volna egy parányit sugallni, s ezért adták az egyesek szerint szájbarágós címet: Nyolcadik utas a halál. Én is emellett voksoltam, mert magyarul hangzott, és beszédes volt a tartalma.

De hogy jön ez ide 2022. szeptember végén? Félek, hogy nagyon egyszerű a magyarázat. Mit tett a filmben az idegen? Az emberi civilizáció egyik űrhajójába, ahol hét asztronauta utazott, beette magát, és jött a horror. És mi van ma? Ott sunnyog az idegen egy másik kontinensen, Amerika keleti partjánál. Családi vállalkozásba kezdtek még korábban Ukrajnában, és egyszer csak elnök lett belőle, de nekünk attól még idegen. Az ukrajnai orosz invázió előtt kijelenti, hogy ha Oroszország agressziót követ el, akkor „leállítjuk az északi áramlatot”. Az oroszok elkövették az agressziót, és a mi kontinensünk szankciókat söpört össze, hogy megfeleljen az amerikai idegennek. Hét csomagot állított össze Európa, s a fenyegetőző amerikai elnök, mielőtt a nyolcadikat is megfialta volna a vén kontinens, elvágta az északi áramlatot. Ezzel megszületett a film drámai valósága, jelen korunk pusztító szele. Belerág húsunkba az idegen, és tágabb hazánkban, Európában megszületett a nyolcadik utas, és mindegy hogyan szelídítsük nevét, de ránk nézve a halál.

Gondoltátok volna, kedves ’79-es évek tinédzserei, hogy Amerika ezt hozza nekünk? Most lehet, hogy megkapjuk, és mindegy, minek hívjuk, de ha eljön, nekünk befellegzett. Legyen inkább Alien! Mert a nyolcadik utas, az a halál.