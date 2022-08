Budapesttől egészen a Balatonig kerekezett Bringábor azért, hogy a kerékpárosoknak bemutassa az év legnagyobb biciklis fejlesztését, a Budapest-Balaton kerékpárutat. A vlogger a BuBa minden szakaszát részletesen bemutatja videó blogjában, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik a közel 110 kilométeres szakasznak neki szeretnének vágni. Beszámolója izgalmas és látványos elemekkel tűzdelt – s gyakorlatilag Fejér megyén a Velencei-tó érintésével ível keresztül. Bringáborral az Etyek-Velence közti szakasz hivatalos átadóján találkoztunk, itt fogalmazódott meg a gondolat, hogy jó tanácsokkal szolgálhatna a BuBa vándorai számára.

A bringatúra beszámolóját az Aktív Magyarország közreműködésével készítette a kerékpáros, aki videóját Budapesttől indítja, innen kalauzolja végig a nézőt a Balatonig – néha ki-kitekintve a BuBa hivatalos útvonaláról egy-egy érdekesebb látványosság irányába. Az Etyek Velencei-tó közti, majd az azt követő, Székesfehérvárig tartó szakasz gyönyörű helyeken vezeti végig a nézőt, melyekre Bringábor is rácsodálkozik. A kerékpárosok számára Etyek után érkezik az egyik legszebb rész a mandulafa sorral, ahonnan szuperül lehet gurulni, hullámvasutazni egészen Gyúróig. Bringábor sorra vesz a kerékpáros pihenőhelyeket, melyek közül az egyik épp Gyúrónál található a kőkeresztnél – itt fedett pihenő és szervizpont várja a kerékpárosokat.

Forrás: Bringábor túrák

Az út során kerekezik közös használatú úton, kizárólagos bringaúton és olyan szakaszokon is, ahol csak felfestéssel jelzik a kerékpárosok útját – de szinte sehol nincs ok panaszra, haladni mindenhol lehet a videó alapján. Az egyik legszebb pihenő Pázmándon várja a BuBa kerékpárosait. Bringábor ugyan nem ismeri az alkotót, így nem is tudja beazonosítani, de mi igen: Varga Norbert fafaragványai nyújtanak vizuális élményt az érkezőknek. A pázmándi kerékpáros megállóban emellett UV kijelző oszlop, USB töltő telefonhoz és elektromos kerékpárhoz szintén található. Ahogy Bringábor mondja, „a Velencei-tó innen már csak pár kilométer”.

A vlogger tanácsot is adott olvasóinknak, mire figyeljünk, ha a Budapest - Balaton kerékpárúton mennénk a Velencei-tóra. A Budapesttől tartó út ugyanis számos olyan kihívást rejt, amelyek a tapasztalatlan kerékpárosokat meglephetik.

- A Budapest - Balaton kerékpárút legújabb szakasza Etyeket köti össze Velencével. A két Fejér megyei település között 32 kilométert kell tekerni a bringásoknak, ami nem tűnik soknak, mégis érdemes figyelni pár dologra, ha nekivágunk az útvonalnak – fogalmazta meg Bringábor. Aki elsőként a napsütéses időben kerekezőknek üzeni: vigyenek magukkal naptejet! - A BuBa gyönyörű helyeken kanyarog, azonban kevés pontján tekerhetünk árnyékban. A nyári napsütésben akár fél óra alatt is megéghet bőrünk, így a legjobb, ha viszünk magunkkal napvédő krémet. Az UV sugárzás erősségéről tájékozódjunk indulás előtt, vagy akár tekerés közben is: utóbbira remek lehetőséget biztosít a Pázmándon található bringás pihenő, ahol egy UV mérő is található.

Forrás: Bringábor túrák

Majd pedig hozzáteszi: az alapvető szerszámokat se hagyjuk otthon!

- Mivel az Budapest - Balaton útvonal velencei-tavi szakaszán még egyelőre nincs kerékpáros szerviz, a technikai problémánk gyors megoldására érdemes néhány alapvető szerszámot és pótbelsőt magunknál tartani – hívja fel a figyelmet, majd pedig visszautal egy az Etyek és Gyúró között található pihenőpontra, ahol több eszközt is találhatunk egy gyors javításhoz.

A BuBa Fejér megyei része hullámos terepen halad – ez jól látható a vlogger felvételein is. Így – javasolja Bringábor - mindenképpen váltóval rendelkező kerékpárral induljunk neki az útvonalnak, hogy az emelkedőket ne tolva, hanem tekerve tudjuk legyőzni!

Forrás: Bringábor túrák

A vlogger arra is megpróbál válaszolni videójában, vajon mennyire nehéz ez a szakasz - összehasonlítva más bringa útvonalakkal. Ezután Sukoró következik, majd pedig Pákozd – ahol egy 150 méteres kitérővel elkanyarodott a Miskahuszár felé, kicsit letéve a bringaútról. Székesfehérváron is hasonlóképpen tett, bekerekezett a belvárosba körülnézni. Majd pedig Szabadbattyán irányában folytatja útját és a balatoni magaspart széléről búcsúzott.