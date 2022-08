A megyei méhészek harmadik alkalommal rendezik meg a méz, elsősorban a jó magyar méz népszerűsítését célul tűző rendezvényt. Ahogy azt Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének elnöke a mézlovagrendek köszöntésén is hangsúlyozta, a hazai méznek nincs párja, sőt világviszonylatban sem kell szégyenkeznünk. Sajnos az elmúlt években számos, nem megfelelő minőségű termék érkezett külföldről az európai mézpiacra és ezen belül Magyarországra is, amelyek egyúttal egészségügyi kockázatot is jelentettek. Ezért még inkább fontos hangsúlyozni a hazait a hazaitól elvet. A Szent István Mézlovagrend mottóját idézve - Okos legyél, gyógyszer helyett mézet egyél! – pedig utalt arra is, hogy a méznek rengeteg jótékony hatása van. Ahány fajta, annyi féle.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, Bross Péter az Országzászló téren többek között arról beszélt, hogy a gazdaságot érintő változások a méhészeknek is sok problémát okoznak az idén, melyek közepette csak remélni lehet, hogy az ágazatnak sikerül túlélni a nehéz időszakot. Sajnos, hazánkban a méz továbbra sem tartozik a létfontosságú élelmiszerek közé. Az elnök jó hírrel is szolgált: Nagy István, agrárminiszter a napokban erősítette meg, dolgoznak azon, hogy 2025-ben Magyarország adhasson otthont az Apimondiának, a Nemzetközi Méhészeti Kongresszusnak.