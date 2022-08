Milyen szerepet tölt be az életedben a tánc? Mi vezetett erre az útra?

– 18 éves korom óta táncolok és azóta is aktív része az életemnek a tánc és a tehetséggondozás. A legkisebb gyermekektől egészen az idős korosztályig foglalkozom tanítványokkal, hiszen nagyon fontos számomra a tánc közösségépítő és jellemformáló szerepe. A kezdetekben a kosárlabda volt a fő hobbim, majd egy kedves lány invitálására, hogy legyek a partnere, elmentem a Punger Jánosné által meghirdetett tanfolyamra a városunkban, Sárbogárdon. Hamar beleszerettem a társastánc világába, így amikor vége lett a 12 hetes tanfolyamnak, elhatároztam, hogy folytatom Székesfehérváron. Innentől nem volt megállás számomra. 1994-től 2000-ig a Felicita Táncsport Egyesületben tanultam, majd átmentem a Laguna KTSE-be, ahol Szilner Tibor és Szilnerné Győre Judit keze alatt fejlődtem 2010-ig, ahonnan Budapestre igazoltam a Fenomén TSE-be, Lemákné Szabó Etelkához. Ebben az időszakban ismerkedtem meg Szőke Fannival, aki a tanítványom volt és rendkívüli fogékonyságot mutatott a társastáncok iránt és bámulatosan gyorsan fejlődött, így felkértem, legyen a táncpartnerem és versenyezzen velem. Azóta is együtt vezetjük a Tendance táncklubbot Sárbogárdon. Időközben elvégeztem Budapesten a Testnevelési Egyetemen a versenytánc edzői képzést, illetve jelenleg a Táncművészeti Egyetem hallgatója vagyok. 2018 óta Iker Józsefné vezetésével létrejött Tehetség Alapfokú Művészeti Iskolához csatlakoztunk, ahol több megyében, több mint 900 diákot tanítunk.

Miért a TenDance nevet választottad? Mesélsz ennek a kezdeteiről, történetéről?

– Próbáltam olyan nevet keresni, ami kifejező és összefoglalja az általunk tanított táncokat. A klasszikus társastáncok tíz táncot foglalnak magukba. Öt standard táncot és öt latin táncot, így esett a választás arra, hogy Tendance, magyarul 10 tánc legyen a nevünk. Sárbogárdon nem volt állandó társastáncképzés, így először Punger Jánosné székesfehérvári táncpedagógus indított kezdő, majd haladó társastánc tanfolyamot. Tizenkét héten át tartott a képzés, és befejezésével hatalmas űr maradt a táncosok szívében, akik szívesen folytatták volna még a tanulást. Az akkori sárbogárdi polgármester azt javasolta, alakuljon egy közösségi táncklub, és mivel én folytattam táncos tanulmányaimat, adjam át a tudásom a többieknek, akiknek nincs lehetőségük Székesfehérvárra utazni. Így alakult meg 23 esztendeje a város mára egyik kiemelkedő kulturális formációja, a TenDance Táncklub Alapon és Sárbogárdon egyaránt.

Mi a célja a foglalkozásaidnak? Milyen növendékeket vársz?

– Célunk a társastáncok népszerűsítése. Hisszük, hogy ez a műfaj segít az önkifejezésben, színesíti a mozgáskultúrát, és olyan fontos értékrendet hordoz, amelyet feltétlenül muszáj terjeszteni a mai világban. Összefogja a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt, és mindeközben egészséges öntudatra, fegyelemre, ugyanakkor szabadságra és önkifejezésre is nevel. Növendékeink életkora gyakorlatilag 7 éves kortól egészen a senior korosztályig terjed. Nagyon büszkék vagyunk a senior csoportunkra is, legidősebb tanítványunk már 70 éves és úgy salsázik, hogy öröm nézni.

Az őszi szezon nagy slágere a méltán híres sárbogárdi tánckavalkád, amely idén is megrendezésre kerül

Forrás: Radnai Lajos

Ha jól tudom, báli és esküvői táncokat is tanítasz. Mit ad neked ez a világ, ez a hivatás?

– Igazság szerint a helyi Mészöly Géza Általános Iskola több évfolyamát tanítom, illetve a Petőfi Sándor Gimnázium 11. és 12. évfolyamát, valamint gyakran keresnek meg Székesfehérvárról is minden évben, hogy a szalagavató táncukat segítsem megtanítani. Sok esküvői páros is megkeres, hogy életük nagy napján segítsem őket abban, hogy szép és megindító táncokkal kápráztathassák el a vendégeiket, családtagjaikat. Nekem ez az életem. A tanításban és a táncban találtam meg önmagam és ez tesz boldoggá! Számomra ez nemcsak egy állás, egy munka, hanem egy életcél, hogy másokkal is megszerettethessem ezt a világot, ami annyi szépséget hordoz magában.

De említhetnénk a méltán híres Sárbogárdi Tánckavalkádot is. Mivel készültök idén?

– Nagyon büszkék vagyunk a rendezvényünkre, amit annak idején Vaskeba Krisztina álmodott meg. A Tánckavalkád minden évben az egyik legnagyobb kulturális rendezvénye Sárbogárdnak, ami odáig jutott, hogy abszolút telt ház mellett kivetítőn kell közvetítenünk azoknak, akik már nem férnek be a művelődési ház színháztermébe. Évről évre megmutatják magukat a környékbeli táncklubok, illetve mindig igyekszünk neves vendégeket is meghívni. Lépett fel már nálunk számos Európa-bajnok, világbajnok csoportok különböző táncstílusban, akik tovább színesítik az estét. Idén is nagy terveink vannak november végére, amiket remélhetőleg a pandémia nem fog megakadályozni, de ezekről még nem szeretnék többet mondani, mert még egyeztetés alatt állnak. Legyen meglepetés!