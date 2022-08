Mint mesélte, hosszú, tevékeny életutat járt be. 1932. augusztus 2-án született Móron harmadik gyermekként. Nyolc évet élt a vértesi városban, azonban édesapja munkája miatt többször költöztek, éltek Szápáron, Kincsesbányán és Pátkán is. A tanulásra kevesebb lehetősége jutott, mint szerette volna, hiszen egészen fiatalon, 14 éves korában már dolgozott és a munka az egész életét meghatározta. 1958-ban, 26 éves korában ismerkedett meg a párjával, első látásra nagy szerelem volt a találkozás, melyet három hónap múlva lánykérés, majd nem sokkal ezután az esküvő követett. Egy lányuk született, a család Csalán kezdte meg a közös életet. Margit néni 20 évet dolgozott a csákvári állami gazdaság konyháján, a legnagyobb elismerés az volt számára, ha megdicsérték, megköszönték a főztjét. 1978-ban költöztek a székesfehérvári Poprádi utcába, ahol ma is élnek. Margit néni a Köfém irodaházában folytatta a munkáját, innen ment nyugdíjba. Időközben két unokája született, akik révén már két dédunokája is van. Manapság kevesebb fizikai aktivitással éli a mindennapjait, szeret keresztrejtvényt fejteni és olvasni.