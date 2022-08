Az alakulatnál immár száznyolcadik alkalommal létrehívott egészségügyi eseményen összesen 63 liter vért vettek le az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai a felajánlóktól. Ez a mennyiség adott esetben nagyjából 420 ember életén segíthet, ami jelentős adománynak számít.

A rendezvényre – a negyvenhármas alakulatban szolgáló katonákon és honvédelmi alkalmazottakon kívül - a Magyar Honvédség Parancsnokságáról, Magyar Honvédség Egészségügyi Központjáról, a Székesfehérváron települt NATO Erőket Integráló Elemtől, a Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságtól, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezredtől, valamint az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljtól is bejelentkeztek vért adni.

Forrás: Dömsödi Richárd ha

Az esemény sikeres lebonyolításában Molnár Dorottya, a Magyar Vöröskereszt Fejér megyei szervezetének koordinátora, valamint Grell Norbert főtörzsőrmester segített. Grell főtörzsőrmester, katonazenész, a Honvédszakszervezet 43-as alapszervezetének alapszervezeti elnöke hangsúlyozni kívánta: a székesfehérvári véradó rendezvényeken hagyományosan sokan jelennek meg. Most újra irányított véradást is eszközöltek – szerencsére erre is egyre gyakrabban sort kerítenek a negyvenhármasok véradó eseményein.

A programon kerekévfordulós véradókat is méltattak: a Logisztikai zászlóaljban szolgálatot teljesítő Szabó László főtörzsőrmester negyvenedik; Barbalics Balázs honvédelmi alkalmazott, a Helyőrségtámogató Parancsnokság munkatársa hatvanadik! alkalommal segített ilyen módon embertársain.