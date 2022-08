A nagyfokú érdeklődésre való tekintettel két héttel meghosszabbították, így egészen augusztus 28-áig látogatható marad a XIX. Táblaképfestészeti Biennálé is a szegedi REÖK palota termeiben, ahol három fehérvári alkotó munkáit is megtekinthetik az érdeklődők. A zsűri Bárány Terézia, Koppány Attila és Újházi Péter alkotásait válogatta be a rangos képzőművészeti seregszemlére.

Augusztus 15-e és 25-e között pedig, néhány napon keresztül - vándorkiállításon - a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program keretében, az elmúlt évben Szegeden és a budapesti Hősök terén a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének gyűjteményéből összeállított szabadtéri installáció tekinthető meg Balatonfüreden, Balatonalmádiban és Veszprémben. A 600 műből álló válogatásban a Fejér megyei művészek közül Bárány Terézia és Újházi Péter egy-egy alkotása látható.

Augusztus 15-én 17 órakor Balatonfüreden, a Malom köz 1. szám alatt nyílik a tárlat, augusztus 19-én 17 órakor Veszprémben a Kossuth utcai óránál, augusztus 24-én 17 órakor pedig Balatonalmádiban, a Szent Erzsébet liget-a vasúti átjáró és a Wesselényi strand keleti kapuja közötti járdaszakaszon nyitják meg hivatalosan a szabadtéri installációkat.