A Magyar Állami Népi Együttes mezőségi táncai egy egykor igazán fontos és különleges szerepet betöltő helyszínre repítették a nézőket, ez pedig nem más, mint a piac. Bár a mostani, bevásárlóközpontokkal teli időkben mindinkább feledésbe merül, nem is olyan régen a piac egy település napi életének – így Kolozsvárnak is – központi helyszíne volt. Ott lehetett zöldségeket, tejtermékeket venni, egymás mellett árulták a szárnyasokat, baromfikat. A legények jókat beszélgettek, megvitatták az élet nagy dolgait, s az asszonyoknak is jutott idejük egy kis pletykálkodásra. Szerelmek szövődtek, házasságok köttettek a piaci ismeretségek által.

A Kolozsvári Magyar Napok tizedik évfordulójára készült műsor a néptánc és a népzene költői nyelvének felhasználásával egy elképzelt kolozsvári piac hangulatát varázsolta a Királyi Napok színpadára.