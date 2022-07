Igazi megmentőként funkcionáltak a sárosdi művelődési ház udvarán dús lombkoronát növesztett fák, ugyanis a közel 40 fokos hőségben idén 40 csapat vállalkozott arra, hogy a falunap részeként immár XI. alkalommal megrendezett Bartha Józsefné Éva főzőversenyen valami igazán különleges és ízletes húsételt állítson elő.

A verseny névadója több évtizeden át volt a helyi óvoda szakácsnője, generációk emlékeiben élhetnek az általa készített ízletes ételek. Bartha Józsefné Éva emlékének minden évben főzőversennyel adózik a település apraja-nagyja. Idén sem volt ez másképp. A versenyre minden eddiginél több csapat nevezett, azt pedig, hogy ki, milyen húsból főzött, sorsolással döntötték el.

A különleges raguk és pörköltek sokaságát természetesen ezúttal is zsűrizték, a feladatot – szokásokhoz hűen – a névadó öt gyermeke, a Bartha-fivérek vállalták magukra, kiknek munkáját egy mesterszakács mellett a település polgármestere, Dunkl Gergely is segítette. A főzésre vállalkozó csapatok megdolgoztatták a zsűrit, a finomabbnál-finomabb ételek kiválasztása kicsit sem bizonyult könnyű feladatnak.

– Évről évre nagyon nehéz választani, nagyon jól összeszokott csapatok főznek. – mondta Bartha Tamás, a zsűri egyik tagja. – Öten vagyunk testvérek, mindegyikünknek megvan a maga szájíze, de úgy gondolom, hogy mindenki szívét-lelkét beletette a főzésbe és a verseny megszervezésébe is. Mindig jön velünk egy mesterszakács is, aki szakmai szempontból is segít meghozni a döntést. Az első helyezett nem volt kérdés számunkra, mind az öten egyetértettünk abban, ki legyen a győztes.

A kóstolók értékelése alapján a legszebb főzőhely díját az Őrült horgászok csapata érdekelte ki. A főzőverseny bronzérmese a Boszorkány csapat lett, míg a képzeletbeli dobogó második fokára a sárosdi óvoda dolgozói alkotta csapat állhatott fel. A zsűri döntése alapján első helyen végzett a Tímár team névre keresztelt négyfős csapat, akik vadhúsból készítettek nokedlival tálalt majorannás-tejfölös-fokhagymás ragut.