A fehérvári tinédzser nagyon színes egyéniség, gyakorlatilag kiskora óta szívja magába a magyar kultúrát a legkülönbözőbb módon: hegedül, furulyázik, vagy éppen táncol. Fontos számára, hogy a magyar hagyományokat ápolja, tanulhassa, és mindezt átadja játékán keresztül másoknak is. Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával a kamasz lány még a Regösök Húrján versmondóverseny országos döntőjére készült, azóta pedig már egy egészen más területen, a moderntánc világában alkotott maradandót. Ahogy édesanyjától, Rehák Gabriellától megtudtuk, Varga Lotti világbajnok lett a velencei Dance NRG Tánciskola táncosaként a június végén Soroksáron rendezett tornán a Diamonds-szal.

– Nyitott, céltudatos személyisége belülről fakad. Imádja a színpadot és a színpad is őt, ő ott érzi teljesnek magát. Néhány éve még színésznő akart lenni, ami némiképp megváltozott, ma már inkább a tánckarrier felé kacsingat. Mindegy, hogy hol van helyileg Lotti éjjel-nappal táncol, mert ez neki életforma – kezdte beszélgetésünket a büszke édesanya, aki kérésünkre a múltba is visszarepült.

Varga Lotti az édesanyjával, aki mindenben támogatja. Nap mint nap együtt edzenek.

– Két és fél éves korában kezdett táncolni Csollány Szilveszternél Budapesten. Négy évesen pedig a gyerekfitnesz felé vette az útját a Gilda Max versenyzőjeként és egy évre rá már az első versenyén a dobogó legalsó fokára is felállhatott. A családdal korábban Tordason laktunk, így az ott működő helyi művészeti iskolában bontogatta szárnyait. Az intézményben a néptáncot igen magas szinten oktatták. Az első évben előkészítőbe járt, a második évtől kezdve már a versenyzői csoportban táncolt és különböző fesztiválokon indult párjával. Bármerre jártak a legfiatalabbak voltak mindenütt, mégis mindig kiemelt arany díjakat zsebeltek be. A néptánccal párhuzamosan csatlakozott a Dance NRG csapatához, mivel álma, hogy táncos, később pedig oktató legyen. Így a néptánc és a modern tánc párhuzamosan futott az életében. Egy év után Szabó-Heiden Loretta, a Dance NRG edzője berakta Lottit a versenyzői csapataiba, így jelenleg a junior és gyerek együttesben is helytáll, de már bemutatkozhatott a felnőttek között is.

A Dance NRG csapata, barátokat, és sok-sok örömöt hozott Lotti (középen) életébe

Mint megtudtuk, a siker itt sem váratott sokat magára. Ebben az évben magyar és világbajnoki címet is ünnepelhetett csapatával, nem régiben pedig Dabason, az UPDF által szervezett nemzetközi versenyen a gyerek kategória aranyérmesei lettek, amivel ráadásul kvalifikációt szereztek az októberben Rómában megrendezésre kerülő nemzetközi versenyre.

Egy kis esti levezetés még alvás előtt

– Szülőként támogatom az elképzeléseiben, együtt futok vele esténként, tornázunk, konditerembe járunk. Büszke vagyok arra, hogy elszántan harcol a céljáért , valamint a kitartására is, hogy sérülései ellenére is végzi a könnyített feladatokat. A tánc barátokat és szabadságot ad neki. Szeret a dobogón állni, élvezi ha mosolyoghat verseny közben a bírókra, nézőkre. Olyankor nézi a reakciókat, mert számára a tánc nem nehéz. Amint mondtam is: Neki mindegy, hogy hol van helyileg, otthon, a Velencei-tó partján vagy éppen a színpadon, Lotti éjjel-nappal táncol, mert ez neki életforma.