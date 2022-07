Az 1971-72-es bicskei járási labdarúgó bajnokságot a Felcsút községi csapata nyerte meg. Oláh János tősgyökeres felcsúti, s arról is ismert, hogy nála nem múlt el soha a focirajongás, rengeteg dokumentumot őriz. A Puskás Akadémia FC nagy csapata nem azonos az azóta is jogfolytonosan játszó Felcsút SE, mai nevén Puskás III. csapattal, mivel az előbbi profi klub, s az utóbbit a hagyományok szerint amatőr játékosok alkotják. Ők a Fejér megye II. osztály északi csoportjában szerepelnek ma is. A községi csapat az 1923-ban alakult Felcsúti Levente Egylet jogutódja, jövőre lesz 100 éves.

Ugrunk az időben, a Fejér Megyei Hírlap 1972. július 11-iki számában olvasható: Felcsút a bajnok,18 mérkőzésből 14 győzelemmel, 58 lőtt góllal. A találkozón felidézték az emlékeket; más idők jártak, más volt az életmód, ez a mesékből kiderült. Mindenki munka és család mellett focizott, hamar nősültek a fiatalemberek, építkeztek, születtek a gyerekek, s abbamaradt a foci. Helyben másutt is nagy becsben tartották a saját focistáikat, kijártak a meccsekre. Felcsúton a környékbeli falvakhoz képest is többen sportoltak, kézilabda, atlétika, pingpong, sakk szerepelt a népszerűségi listákon.

A tizennégy megjelent megilletődötten húzta magára ötven év után a felcsúti és puskás címeres mezt, hátukon a nevükkel, s az 50-es számmal.Forrás: Tóth. P. Flóra

A szórakozás legelsőbbike volt az angol játék megjelenése óta a kamaszoknál, a fiúknál is a foci, mindig rúgták a bőrt a falusi pályákon is. Felcsúton az „öregek” kaszáltak, az ifjak gereblyéztek, az első öltöző 1972-ben készült el, addig a fák alatt öltöztek... Oláh János „idősként”, 41 évesen hagyta abba a játékot. Felesége, Erzsébet megértette a szenvedélyét, a család is támogatta őt mindig a futball-pártolásban, -szervezésben. S most készül a könyv a Felcsút Se történetéről. Forgatják a megőszült focisták a legendás néhai idősb Kemele János egyesületi elnök kézzel írt jegyzőkönyveit gólokról, nézőszámról, játékvezetésről, társadalmi munkáról, jutalmakról, közgyűlésekről. A fiúk barátok is voltak, kalákában építették a családi házakat, segítettek egymásnak.