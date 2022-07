Mivel gyakorlatilag minden családi házban és lakásban bent van a vezetékes víz és a legtöbb helyen a szennyvíz is, így mindenki számára ismeretes, hogy a vízszolgáltató által küldött számlán két központi tétel szerepel. Az egyik a vízdíj, a másik a csatornadíj. ezek megoszlása, a változásoktól szinte függetlenül, úgy alakul, hogy a köbméterenkénti ár kétharmada a szennyvíz, egyharmada az ivóvíz. Ám sok kertes, családi házban jelentős anyagi teher volt akár az udvar növényeinek, akár a kert veteményeinek locsolása, hiszen oda sok köbméter víz is elmegy tavasztól őszig és akkor még nem beszéltünk a kerti zuhanyról és a medencékről. A nem a teljesség igényével készült felsorolásban szereplő, vízigényes cselekményekben az a közös, hogy az ilyen célra felhasznált éltető folyadék nem kerül be a szennyvíz hálózatba. Ha viszont nem kerül vissza, akkor az nem jelent plusz terhet a szolgáltatónak. Így született meg az a lehetőség, hogy aki szeretne, az szereltethet fel egy szakemberrel, vagy akár éppen a szolgáltató mestereivel locsolóvízmérőt. A folyamat nem túl bonyolult, igaz, megszerzésének több lépcsője van. Az igénybejelentés, terveztetés, szerelés után jöhet a plombálás, amit viszont már csak a vízszolgáltató erre felkészített munkatársai végezhetnek. A locsolóvíz mérők szabályait egy 2013-as kormányrendelet szabályozza. Erről Kaposvári Zsuzsanna, a Fejérvíz Zrt gazdasági főosztályvezetője beszélt lapunknak.

-A rendelet szerint a locsolási vízhasználatra vonatkozó kedvezményt kétféle módon igényelhetik a felhasználók. A kedvezmény egyik módja az elkülönített mérés alapján történő elszámolás, azaz a locsolóvízmérő felszereltetése, a másik mód a locsolási kedvezmény igénylése. Egyszerre csak az egyik módot lehet igénybe venni. A locsolóvízmérő felszereléséhez a felhasználónak tervet kell benyújtania társaságunkhoz.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

Mint kiderült, aki nem akar almérőt felszereltetni, az a mérés nélküli locsolási kedvezményre bármikor benyújthatja az igényét. Igaz, ott a kedvezmény csak az év egy meghatározott időszakára, konkrétan május 1 és szeptember 30 közötti időintervallumra érvényes. Ha viszont benyújtjuk ezt az igényt, akkor a megjelölt időszakra eső csatornadíjból 10 százalékos locsolási kedvezményben részesülnek az igénylők.

Megkérdeztük a főosztályvezetőtől, hogy hány embert, illetve háztartást érint ez Fejérben és azt is, hogy esetleg történnek-e ezekkel az almérőkkel visszaélések, például, hogy van-e olyan, aki ráköti a locsolóvízmérő órára az egész házat?

Kaposvári Zsuzsanna elmondta: -Szolgáltatási területünkön jelenleg 7600 darab locsolóvízmérőt tartunk nyilván és a locsolással összefüggő szabálytalanságokat kevésbé tapasztalunk. Amennyiben a házi ivóvízhálózatra rákötésre kerül egy locsolási célú eszköz, és nincs a felhasználónak locsolóvízmérője, abban az esetben a bekötési mérő meg fogja mérni az elhasznált mennyiséget, és a teljes mennyiség víz-, és csatornadíjjal kerül kiszámlázásra. Ha van locsolómérő, akkor külön mérésre kerül a locsolási célú vízmennyiség, melyre a felhasználó nem fizet csatornadíjat. Szabálytalan közműhasználatnak minősül és kötbért vethet ki a szolgáltató, ha például az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összeköti a felhasználó. Ez tilos.

Mivel a megyében egy másik vízszolgáltató is működik, ezért nekik is feltettük a kérdéseinket. A DRV Zrt sajtóosztálya rövid levelében az állt: -Fejér megyében 1819 locsolómérőt tartunk nyilván. A locsolómérőkkel kapcsolatban nem volt példa visszaélésre. Szabálytalan közműhasználat esetén – ha például a felhasználó magánhálózatra köti az almérőn keresztül érkező vizet – az üzletszabályzatunk szerint 50 ezer forint kötbér a büntetés.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

Persze a fő kérdés nem az igénylés, a bekötés és a fizetés volt, hanem az, hogy lesznek vagy sem locsolóvíz mérők a jövőben?

A Fejérvíz Zrt válasza megnyugtatja a felhasználókat: -Társaságunk nem tervezi és a jogszabályi előírások alapján nem is tervezheti a locsolóvízmérők, vagy a locsolási kedvezmény megszüntetését.

A kertek, udvarok tehát nem tikkadnak majd és az autók is fürödhetnek a ház árnyékában, ha ehhez érez késztetést a tulajdonos. Ugyanakkor a víz érték, és most, hogy ilyen súlyos az aszály, különösen az. Ezzel kapcsolatban a főosztályvezető azt nyilatkozta: -Cégünk a nyári időszakban is kiemelt figyelmet fordít a víziközmű rendszerek ellenőrzésére és az ellátás biztonságára. Tekintettel a hőség fokozódására a következő napokban a megnövekedett vízigények maximális kiszolgálása érdekében kérjük szolgáltatási területeinken a tisztelt felhasználóink együttműködését: Lehetőség szerint a kertek gondozásához szükséges vízhasználatot, az automata öntözőberendezéseket a hajnali, kora reggeli órákra legyenek kedvesek időzíteni. A Gépjárműmosást, a házi úszómedence töltést pedig mellőzni szíveskedjenek az esti csúcsidőszakban, vagyis 18 és 23 óra között, illetve hétvégén. Amennyiben lehetséges kérnénk, hogy az utak, járdák, térkövezett felületek locsolását szíveskedjenek mellőzni.

Bár sokat csökkent a vízszint a föld alatt, a jól folyó szolgáltatás nem akadozik. Kaposvári Zsuzsanna úgy fogalmazott: -Székesfehérváron és a legtöbb településen a víztermelési kapacitásunk a jelenleginél tartósabb forró nyári időszakot és még nagyobb napi vízigényeket is ki tud szolgálni biztonsággal. Ugyanakkor Abán, Sárbogárd-Kislók településrészen, Cecén, Martonvásáron, Tordason, Gyúrón, Ercsiben, Etyeken, Úrhidán és Polgárdin azonban az összes vízbázist és egyéb technikai berendezéseket már maximális kapacitással működtetjük, ezért ezeken a településeken fokozottan kérjük felhasználóink együttműködését előre láthatóan július végéig.