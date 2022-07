Teljesen új tematikával indult ismét útjára a maroshegyi Baba-mama Klub, s habár az elmúlt évek nem kedveztek a közösségi összejövetelnek, az anyukák és csemetéik továbbra is lelkesek, így hétről-hétre fejlődhet az egyre növekvő közösség.

– Azért indítottuk újra a klubot, mert azt vettük észre, hogy a helyi kismamáknak nagy szüksége lenne egy olyan fórumra, egy olyan helyszínre, ahol tudnának beszélgetni és a gyerekek is kapcsolatba tudnának kerülni és együtt játszhatnának. A klubot a vírus előtti időkben a helyi területi védőnő vezette, a leállítása után pedig mi vettük kézbe az irányítást – mesélt az újraindult közösségkovácsoló kezdeményezésről Futterer Judit, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szakmai referense.

A megannyi játék között egészen biztos, hogy minden kisgyermek megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, ráadásul az egyre gyarapodó létszám miatt a játszótársak is könnyedén egymásra találhatnak. S míg a lurkók válogatnak a temérdek játék közül, addig az anyukáknak is lehetőségük van egy kis kikapcsolódásra, kötetlen beszélgetésre „anyatársaikkal”. Mindemellett havonta egyszer szakértő előadó is érkezik a foglalkozásra, aki különböző témákban ad útmutatást, segítséget az anyukáknak.