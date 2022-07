Ismét Székesfehérvár adott otthont az Év Fagylaltja verseny regionális döntőjének, amelyen részt vett Kovács Roland, a Krém Cukrászda fagylaltmestere is. Roland alkotása, amiben a karamell és a pekándió találkozik, olyannyira elnyerte a zsűri tetszését, hogy jövőhéten az országos döntőben is megmérettetheti magát.

Egy olyan embernek, aki nem ért a fagylaltokhoz, pusztán azt tudja megállapítani, hogy ízlik-e neki az adott édesség vagy sem, talán nehéz elképzelni, hogyan is zajlik egy-egy hűsítő finomság megtervezése. – Az aktuális trendeket mindenképpen figyelembe kell venni. Emellett mi nagyon fontosnak tartjuk az ízt, a krémességet, valamint azt, hogy legyen benne olyan speciális adalékanyak, ami különlegessé teszi a fagylaltunkat – mondta Roland a tervezéssel kapcsolatban.

Ez a folyamat viszont bizonyos szempontból megváltozik akkor, amikor a fagylaltmester elsősorban nem a vásárlók számára készíti az édességet, hanem egy versenyen kívánja megmérettetni azt. Ezzel kapcsolatban Roland röviden, de annál egyértelműbben fogalmazott: – Egy versenyre mindig próbálunk minél különlegesebb fagylaltot készíteni. Nálunk a cukrászdában megtalálhatóak a retró ízek is, mint a csokoládé vagy a citrom. Versenyre viszont inkább különlegesebbet próbálunk alkotni. Egy megmérettetés esetében pedig már egyértelműen nem csak az aktuális trendek határozzák meg az alkotás folyamatát. Roland elmondása szerint egy versenyre készülő fagylalt tervezése során már közrejátszik az ő ízlése is és természetesen a zsűri elvárásai is jelentősen meghatározóak.

Forrás: Nagy Norbert / FMH

Azt gondolhatnánk, hogy egy fagylaltversenyen az íz és az állag a legfontosabb tényezők a helyezések szempontjából, Roland viszont elmondta, a díszítésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a zsűri azt is pontozza. – Sokkal többet díszítünk ilyenkor, mint amikor a pultba kerül egy fagyi. A Krém Karamellen csak saját készítésű díszek voltak a regionális döntőn is. Olvasztott étcsokoládéba tettem trüffelt, rá a pekándiót és karamellből alakítottam ki egy szép formát – mesélte a díszítéssel kapcsolatban Roland.

A regionális döntőn számos különleges alkotóelemből, mint például trópusi gyümölcsökből készült fagylaltot kóstolt a zsűri, Roland alkotásában viszont egy klasszikus íz, a karamell kapta a főszerepet. Mint mondja azt biztosan tudta, hogy a tejes alapú fagylaltoknál szeretne maradni, ehhez pedig passzolt a klasszikus íz, amibe egy kis újdonságot csempészett. A Krém Karamell a regionális döntőn elért sikerrel már magáénak tudhatja a Régió Kiváló Fagylaltja címet, Roland pedig jövőhéten Budapestre utazik, hogy az országos döntőn is bemutassa a zsűrinek a karamelles-pekándiós fagylaltját.